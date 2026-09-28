Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quý III

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Nổi bật là phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân được chú trọng. Các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được triển khai thiết thực. Quỹ “Vì người nghèo” đã phân bổ trên 16,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 173 nhà Đại đoàn kết. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động nắm chắc tư tưởng Nhân dân, vùng dân tộc, tôn giáo và biên giới để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở; triển khai hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp ý kiến về chế độ, chính sách và công tác cán bộ tại cơ sở.

Đại biểu tại điểm cầu các xã kiến nghị về công tác cán bộ; chế độ chính đối với cán bộ cấp cơ sở, người hoạt động tại các thôn, bản; xây dựng, phân bổ, bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh cấp xã; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các địa phương trong nội dung thẩm quyền cho phép.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong quý IV, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, triển khai hiệu quả đợt “Tháng nghe dân nói”, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; chuẩn bị chu đáo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại 100% khu dân cư; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và vận hành hiệu quả nền tảng “Mặt trận số”.