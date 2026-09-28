Quý IV/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch

Sáng 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 và thảo luận các giải pháp thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Ảnh: CP

Tháo gỡ căn bản các khó khăn, nút thắt cho phát triển du lịch từ năm 2027

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Nghị quyết 26 tạo động lực quan trọng và mở ra đột phá có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển du lịch.

“Quý IV/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ tinh thần Nghị quyết 26, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, có tính dẫn dắt, tạo điều kiện tháo gỡ căn bản các khó khăn, nút thắt cho phát triển du lịch từ năm 2027”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 26 không được dàn trải, chung chung, chỉ dừng ở những cụm từ như “tăng cường”, “củng cố” mà không xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra. “Mỗi nhiệm vụ phải làm rõ ai thực hiện, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể là gì và sản phẩm đó tác động như thế nào đến sự phát triển du lịch”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quý IV/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 26, xây dựng danh mục chi tiết và phân định rõ thẩm quyền.

Nội dung rà soát phải làm rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội; vấn đề nào cần sửa đổi, bổ sung nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; vấn đề nào thuộc thẩm quyền các bộ để điều chỉnh bằng thông tư hoặc các văn bản liên quan.

“Cần xây dựng một hệ thống thể chế đầy đủ, đồng bộ, tạo nền tảng dẫn dắt phát triển du lịch”, Phó Thủ tướng yêu cầu, đồng thời lưu ý phải khẩn trương hoàn thành, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Nghị quyết 26.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được hoàn thiện trong tháng 12/2026, tạo định hướng thống nhất cho việc cụ thể hóa Nghị quyết 26.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng yêu cầu định vị, lượng hóa đầy đủ các mục tiêu của Nghị quyết 26 như các chỉ tiêu về đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP, lượng khách, tổng thu, số lượng buồng lưu trú, việc làm trực tiếp và gián tiếp phải được phân bổ cụ thể theo từng năm, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch.

Trong không gian phát triển, cần xác định rõ 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng; đồng thời xác định 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia và 15 tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc gia, quốc tế để có cơ chế phối hợp, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn.

Các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia phải được định vị rõ về lợi thế, sản phẩm chủ đạo, nhiệm vụ từng năm và mục tiêu đến năm 2030, qua đó hình thành các động lực dẫn dắt, lan tỏa.

Đặc biệt, mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, nổi trội dựa trên lợi thế riêng; xác định sản phẩm có thể làm mới, phát triển thành thương hiệu và đóng góp vào mục tiêu chung. “Không thể nói chung chung. Mỗi địa phương cần giới thiệu được sản phẩm đặc trưng, đặc thù của mình”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CP

Xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, quảng bá, kết nối sản phẩm và tour tuyến phục vụ APEC

Đối với công tác chuẩn bị APEC Việt Nam 2027, Phó Thủ tướng nhấn mạnh du lịch có thể đóng vai trò kích hoạt, dẫn dắt và góp phần vào thành công của sự kiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, quảng bá, kết nối sản phẩm và tour tuyến phục vụ APEC, đặc biệt chú trọng địa bàn Phú Quốc.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn diện điều kiện lưu trú, hạ tầng, sản phẩm du lịch, môi trường, tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn cho du khách. Các sản phẩm kết nối Phú Quốc với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác cũng phải được nghiên cứu, thiết kế và kiểm tra kỹ lưỡng.

Chậm nhất ngày 15/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành các nội dung liên quan đến chuẩn bị du lịch phục vụ APEC, làm rõ các công trình, dự án, sản phẩm, năng lực phục vụ và phương án kiểm tra, giám sát.