Phi công Trần Văn Năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371.

Dự buổi lễ có đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân và địa phương; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927 cùng gia đình đồng chí Trần Văn Năm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại quá trình chiến đấu, công tác và những thành tích tiêu biểu của phi công Trần Văn Năm trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Phi công Trần Văn Năm sinh ngày 6-9-1947 tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Giữa những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí xung phong nhập ngũ ngày 6-12-1965; từ năm 1965 đến năm 1970 là học viên dự khóa bay và học viên bay tại Trường Không quân Krasnodar (Liên Xô trước đây). Sau khi tốt nghiệp về nước, từ năm 1970 đến năm 1976, đồng chí là phi công tiêm kích MiG-21 thuộc Trung đoàn Không quân 921 và 927. Năm 1972, đồng chí được biên chế về Phi đội 2, Trung đoàn Không quân 927 và nhận quân hàm Thiếu úy ngày 25-3-1972.

Ngày 11-9-1972, trước cuộc tập kích quy mô lớn của không quân và hải quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc, biên đội gồm các phi công Lê Thanh Đạo và Trần Văn Năm nhận lệnh cất cánh từ sân bay Đa Phúc đánh địch thả nhiễu ở phía Đông Bắc thị trấn Kép (thuộc tỉnh Bắc Giang trước đây). Khi phát hiện 2 tốp gồm 8 máy bay F-4 của địch ở cự ly gần, phi công Trần Văn Năm đã tăng lực, bám sát đội hình, giữ vững vị trí chiến đấu thuận lợi. Bằng sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, biên đội đã tiêu diệt 2 máy bay F-4, trong đó Trần Văn Năm trực tiếp bắn rơi 1 chiếc, sau đó cơ động thoát ly, hạ cánh an toàn tại sân bay Đa Phúc.

Ngày 6-10-1972, trong trận không chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc, biên đội Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Văn Năm tiếp tục xuất kích chiến đấu. Trước tình huống quần đuổi quyết liệt với máy bay địch có ưu thế về tốc độ và trang bị, đồng chí Trần Văn Năm bình tĩnh xử trí, cơ động linh hoạt, lựa chọn thời cơ thích hợp, cùng đồng đội bắn rơi 2 máy bay địch tại khu vực vùng trời Tuyên Quang, trong đó đồng chí trực tiếp bắn rơi 1 chiếc máy bay F4.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371, trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng phi công Trần Văn Năm (bên trái).

Trong tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của tập đoàn phản động Pol Pot, phi công Trần Văn Năm được giao nhiệm vụ tham gia chiến đấu yểm hộ cho Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Trong điều kiện chiến trường ác liệt, địa hình, thời tiết phức tạp không quen thuộc, phi công Trần Văn Năm luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dũng cảm, mưu trí; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, giữ vững hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của ta, thực hiện tốt nhiệm vụ yểm hộ cho Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 thực hiện nhiệm vụ; góp phần quan trọng vào việc đập tan các hoạt động vũ trang của địch, được cấp trên và đồng đội ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Như Khoát phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 28-8-2026, tại Quyết định số 1443/QĐ-CTN, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên phi công Phi đội 2, Trung đoàn 927 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Việc trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng phi công Trần Văn Năm là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí Trần Văn Năm mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại diện các cơ quan, đơn vị chúc mừng Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371 khẳng định, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng đồng chí Trần Văn Năm. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng Trung đoàn 927 ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.