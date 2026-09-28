Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ Việt Nam - Na Uy

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu và các đại biểu tại chiêu đãi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Ngày 25/9, tại Oslo, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2026) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971 - 2026).

Tham dự chiêu đãi có gần 200 khách mời đại diện các cơ quan Chính phủ và Quốc hội của Na Uy, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan đại diện ngoại giao tại Oslo, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Đặc biệt, buổi chiêu đãi năm nay có sự hiện diện của Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khách mời danh dự, cùng các thành viên đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Na Uy từ 24-27/9. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen cũng đã dự và phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Phát biểu chính tại buổi chiêu đãi, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa của Quốc khánh Việt Nam - dịp để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng độc lập, hòa bình và cuộc sống ấm no, hạnh phúc; khẳng định mong muốn của Việt Nam là trở thành người bạn, đối tác tin cậy, cùng các quốc gia đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển.

Từ mùa Thu lịch sử năm 1945, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài để trở thành một đất nước hòa bình, ổn định, năng động và hội nhập sâu rộng. Trên hành trình ấy, Việt Nam luôn trân trọng những người bạn đã dành cho Việt Nam sự đồng cảm và ủng hộ chân thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhắc lại dấu mốc năm 1966, tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy John Lyng lên tiếng kêu gọi chấm dứt hoàn toàn việc ném bom Việt Nam, tạo điều kiện cho đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Kể từ năm 1971 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Na Uy đã được vun đắp, phát triển và trở thành quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và ngày càng thực chất; hợp tác ngày càng mở rộng trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, hai bên đã và đang thiết lập nhiều khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cũng như quyết tâm chuyển hoá các khuôn khổ này thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen khẳng định, Việt Nam là đối tác gần gũi của Na Uy tại châu Á. Trong hơn năm thập kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát triển từ viện trợ phát triển trong giai đoạn đầu sang quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác kinh tế sâu rộng và cân bằng hơn, cùng giao thương và đầu tư vào thị trường của nhau.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, trong đó, các thỏa thuận gần đây về Đối tác Xanh và thương mại là những ví dụ nổi bật. Ông Morten Stordalen cho biết, các doanh nghiệp Na Uy đang rất quan tâm tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản bền vững, vận tải biển xanh, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen thông báo Na Uy đã quyết định ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là “Công ước Hà Nội”.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu phát biểu khai mạc tại chiêu đãi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Trước đó, trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu nhấn mạnh, Quốc khánh là dịp đặc biệt để người Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng hướng về đất nước, nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai với niềm tin, hy vọng.

Năm 2026 càng có ý nghĩa khi Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao dựa trên tình hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Trải qua thời gian, mối quan hệ hữu nghị này ngày càng được vun đắp thông qua nhiều kênh kết nối giữa Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, các tổ chức và đặc biệt là nhân dân hai nước.

Tại buổi chiêu đãi, các khách mời đã được thưởng thức nhiều giai điệu âm nhạc đặc sắc của Việt Nam và Na Uy, do các nghệ sĩ Việt Nam từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn trên các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Chương trình ẩm thực với các món ăn nổi tiếng của Việt Nam cũng được khách mời đánh giá cao.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Na Uy từ ngày 24-27/9, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Việt Nam đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen; gặp Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) Nikolai Astrup và Trưởng Đoàn Quốc hội Na Uy tại Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Tellef Inge Mørland; thăm, làm việc với các công ty DNV và TOMRA; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen tại Tòa nhà Quốc hội Na Uy. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo Công ty DNV. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TOMRA. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)