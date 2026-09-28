Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp CT, MRI không?

Theo quy định về bảo hiểm y tế (BHYT), chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cộng hưởng từ (MRI) là những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại có thể nằm trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Chụp CT là phương pháp sử dụng tia X để tạo ra hình ảnh lát cắt bên trong cơ thể, hỗ trợ bác sĩ phát hiện và đánh giá nhiều dạng tổn thương. Trong khi đó, MRI sử dụng từ trường kết hợp sóng vô tuyến, cho hình ảnh có độ tương phản cao, thường hữu ích trong khảo sát não, hệ thần kinh, cột sống, cơ xương khớp và nhiều cơ quan khác.

Chụp CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có thể được BHYT thanh toán theo quy định. Ảnh minh họa

Như vậy, trường hợp người bệnh khám chữa bệnh bằng BHYT và được bác sĩ chỉ định thực hiện CT hoặc MRI phù hợp với tình trạng bệnh, chi phí kỹ thuật có thể được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia.

Chụp CT, MRI được BHYT thanh toán bao nhiêu?

CT và MRI không có một mức chi trả BHYT cố định áp dụng cho tất cả người bệnh. Số tiền được quỹ BHYT thanh toán phụ thuộc vào mức hưởng của từng đối tượng cùng những điều kiện cụ thể trong quá trình khám chữa bệnh.

Với trường hợp khám chữa bệnh đúng quy định về tuyến, quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng theo mức quyền lợi của người tham gia. Mức hưởng thông thường là 80%, trong khi một số nhóm đối tượng được hưởng 95% hoặc 100%.

Đối với trường hợp khám chữa bệnh không theo tuyến thông thường, mức thanh toán cũng không được xác định đơn giản theo cách chụp CT hoặc MRI là “trái tuyến” thì chỉ được hưởng một tỷ lệ nhất định. Cơ quan BHYT sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố như loại cơ sở khám chữa bệnh, điều trị nội trú hay ngoại trú, tình trạng chuyển tuyến và nhóm quyền lợi của người bệnh.

Từ ngày 1/7/2026, chính sách BHYT có thêm quy định mở rộng quyền lợi đối với một số trường hợp người bệnh tự đi khám ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Theo đó, trong những trường hợp thuộc diện quy định, quỹ BHYT có thể thanh toán 50% mức hưởng đối với chi phí nằm trong phạm vi được hưởng. Quy định này không áp dụng giống nhau đối với tất cả cơ sở y tế.

Ngoài ra, người mắc một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao cũng có thể được hưởng chính sách BHYT theo quy định khi tự đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu.

Người bệnh cần có chỉ định phù hợp khi thực hiện chụp MRI để được hưởng quyền lợi BHYT. Ảnh minh họa

Không phải cứ muốn chụp CT, MRI là được BHYT thanh toán

CT và MRI đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự lựa chọn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chỉ vì cho rằng phương pháp hiện đại sẽ luôn cho kết quả tốt hơn.

Việc có thực hiện CT hoặc MRI hay không cần dựa trên triệu chứng, kết quả thăm khám, bệnh lý được nghi ngờ và mục tiêu chẩn đoán, điều trị. Bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Đồng thời, cơ quan BHYT có trách nhiệm giám định việc chỉ định và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế để xác định những khoản chi phí đủ điều kiện thanh toán từ quỹ.

Trường hợp người bệnh tự đến cơ sở y tế chỉ với mục đích chụp CT hoặc MRI mà không có quá trình khám chữa bệnh phù hợp, hoặc không được bác sĩ chỉ định kỹ thuật theo quy định, chi phí phát sinh có thể không thuộc phạm vi được quỹ BHYT chi trả.

Nhìn chung, người tham gia BHYT có thể được thanh toán chi phí chụp CT hoặc MRI khi kỹ thuật được bác sĩ chỉ định phù hợp và đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng BHYT. Mức quỹ thanh toán phụ thuộc vào quyền lợi của từng người, cơ sở khám chữa bệnh và tình huống cụ thể, thay vì áp dụng một tỷ lệ cố định cho mọi trường hợp.