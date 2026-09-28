Hà Nội tăng tốc gieo trồng vụ đông

Tranh thủ thời gian, đẩy nhanh xuống giống

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội ( Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến nay, diện tích gieo trồng cây rau màu vụ Đông sớm trên địa bàn thành phố đạt 1.478,1ha, bằng 5,2% kế hoạch.Để bảo đảm tiến độ, các địa phương đang hướng dẫn nông dân tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa mùa đã đến kỳ, đồng thời khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuyển sang gieo trồng cây vụ Đông. Việc rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa vụ Mùa và vụ Đông được xác định là giải pháp quan trọng, nhất là đối với nhóm cây ưa ấm.

Các địa phương đang hướng dẫn nông dân tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa mùa đã đến kỳ, đồng thời khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuyển sang gieo trồng cây vụ Đông. Ảnh: ĐPCC

Tại phường Sơn Tây, vụ Đông năm 2026 địa phương phấn đấu gieo trồng 209,3ha, gồm 45ha ngô, 85,9ha rau và gia vị, 78,4ha cây hằng năm khác. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Khuất Quang Mạnh, đến ngày 8/9, diện tích gieo trồng vụ Đông của phường đạt 50,1ha, tương đương khoảng 24% kế hoạch. Trong đó, ngô đạt 11ha; rau và gia vị 27,1ha; cây hằng năm khác 12ha.

Tại xã Vật Lại, địa phương phấn đấu gieo trồng từ 397ha vụ đông trở lên. Cơ cấu gồm 110ha ngô, năng suất dự kiến 60 tạ/ha; 15ha lạc, năng suất 23 tạ/ha; 12ha đậu tương, năng suất 22 tạ/ha; 50ha khoai lang, năng suất 150 tạ/ha; 10ha khoai tây, năng suất 150 tạ/ha và 200ha rau các loại. Việc bố trí cơ cấu cây trồng đa dạng không chỉ nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất sau vụ Mùa mà còn tạo điều kiện để nông dân lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết và nhu cầu tiêu thụ. ùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xuống giống, công tác phòng trừ sinh vật gây hại đang được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Để bảo đảm khung thời vụ, các địa phương đang hướng dẫn nông dân tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín, khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuyển sang gieo trồng vụ đông.

Bám sát thời vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, trên diện tích rau màu đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh. Tại nhóm rau họ thập tự, sâu xanh bướm trắng có mật độ trung bình 3-5 con/m², nơi cao 6-8 con/m², cục bộ 10-12 con/m²; sâu khoang trung bình 1-2 con/m², nơi cao 4-6 con/m²; bọ nhảy trung bình 3-5 con/m², nơi cao 7-10 con/m², cục bộ 15-20 con/m². Bệnh thối nhũn gây hại trung bình 3-5% số cây, nơi cao 7-10%. Ngoài ra, chuột, rệp, bọ trĩ, sâu tơ cũng xuất hiện và gây hại nhẹ.

Trước diễn biến này, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp phải đúng quy định, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Tại xã Xuân Mai, địa phương khuyến cáo nông dân tranh thủ thời gian sau thu hoạch vụ Mùa để xuống giống đúng thời vụ; lựa chọn giống phù hợp với từng chân đất, điều kiện sản xuất và chuẩn bị đầy đủ vật tư ngay từ đầu vụ. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần đặc biệt chú trọng quản lý nước, chủ động tiêu thoát nước khi có mưa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm sâu bệnh và xử lý kịp thời. Chủ động sản xuất đúng thời vụ, chuẩn bị tốt ngay từ đầu và chăm sóc đúng kỹ thuật được xem là những yếu tố quan trọng giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất sau vụ Mùa, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả kinh tế vụ Đông.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, cùng với đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và sinh vật gây hại để kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý, bảo vệ năng suất và chất lượng cây trồng.

Theo đó, các địa phương cần hướng dẫn người dân tranh thủ thu hoạch sớm những diện tích lúa, rau màu vụ Mùa đã đến kỳ; đồng thời vệ sinh đồng ruộng, làm đất để chuyển sang sản xuất vụ Đông.

Đối với nhóm cây ưa ấm, ngành nông nghiệp khuyến cáo địa phương và nông dân áp dụng các phương thức sản xuất phù hợp như không làm đất, làm bầu, làm đất tối thiểu hoặc trồng gối vụ. Những giải pháp này nhằm rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa hai vụ, tạo điều kiện đưa cây vụ Đông xuống giống trong khung thời vụ thích hợp.

“Từ nay đến cuối năm, thời tiết được dự báo còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương và nông dân cần căn cứ khung thời vụ, thời gian sinh trưởng của từng giống và điều kiện thực tế để bố trí lịch gieo trồng phù hợp, chủ động giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Cùng với đa dạng hóa cây trồng, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm”, ông Nguyễn Mạnh Phương nhấn mạnh.