Lũ lụt nghiêm trọng biến 'thành phố về đêm' chìm trong biển nước

Tài khoản @DaveRaveBangkok đã chia sẻ một video cho thấy tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau nhiều giờ mưa lớn vào ngày 23/9 (giờ địa phương) vừa qua tại Pattaya, Chonburi, Thái Lan.

Tình trạng ngập lụt tại khu vực Myth Night, Pattaya

Cơ quan khí tượng cảnh báo về những trận mưa lớn hơn nữa và khả năng lũ lụt trên khắp Chonburi và các khu vực ven biển lân cận. Cục Khí tượng cho biết, mưa lớn là do một hệ thống áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng Trung Bộ, Bangkok và các tỉnh khác.

Lượng mưa lớn đã biến đường phố giải trí về đêm ở Pattaya thành một dòng sông. Trong video, một chiếc xe máy bị ngập một phần và nghiêng ngả trên lối đi ngập nước, trong khi phố đi bộ và các quán bar bị bao phủ bởi nước bùn chảy xiết. Ánh đèn neon từ Myth Night phản chiếu trên mặt nước lũ gợn sóng khi mực nước dâng cao khiến khu vực này khó đi lại.

Theo báo cáo, gió mùa tây nam mạnh lên và hệ thống áp thấp đã mang đến những trận mưa xối xả cho miền đông Thái Lan, làm quá tải hệ thống thoát nước ở Pattaya. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến đường Pattaya Third Road và đường vòng tránh đường sắt, nơi các phương tiện bị mắc kẹt trong nước sâu.

Nước dâng cao trên đường Phahonyothin, Bangkok

Một video khác cho thấy tình trạng ngập lụt trên diện rộng sau nhiều ngày mưa lớn ở thủ đô Bangkok. Nước lũ đục ngầu bao phủ lòng đường và vỉa hè bên dưới ga BTS Saphan Khwai trên đường Phahonyothin, ngập đến tận bánh xe đạp đang đỗ, trong khi dòng chảy của xe cộ và hệ thống thoát nước tạo thành những gợn sóng trên đường phố.

Con đường ngập nước ở quận Bang Kapi của thủ đô Bangkok

Tại khu vực Bệnh viện Paolo Phaholyothin, nơi lượng mưa liên tục hơn 15 - 30cm trong 48 giờ đã làm quá tải hệ thống thoát nước và kênh rạch, nhấn chìm đường sá và gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Tại quận Bang Kapi đã ghi nhận trường hợp một người phụ nữ bị điện giật khi đang lội qua dòng nước lũ.

Các chuyến bay tại thủ đô Bangkok đã phải chuyển hướng đến các sân bay lân cận. Tất cả 50 quận của thành phố đã được tuyên bố là vùng thảm họa, đường sá bị phong tỏa và hàng trăm nghìn người dân bị mắc kẹt trong nhà.