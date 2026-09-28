Petrolimex tặng 1.000 thiết bị lọc nước tại Quảng Trị, Hà Tĩnh

Trong chương trình, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex trao 600 thiết bị lọc nước tặng người dân tại hai xã Trường Sơn và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị; 400 thiết bị được trao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn công tác của Petrolimex có ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng đại diện các ban nghiệp vụ và tổ chức đoàn thể.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Đình Vũ - Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị (ngoài cùng bên phải) trao tặng thiết bị lọc nước

Tại Quảng Trị, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, đại diện chính quyền địa phương và người dân hai xã Trường Sơn, Thượng Trạch. Tại Hà Tĩnh, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, đại diện chính quyền địa phương và người dân xã Đức Thọ.

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, nhất là tại những khu vực còn khó khăn về điều kiện tiếp cận nguồn nước bảo đảm chất lượng. Việc trao tặng 1.000 thiết bị lọc nước nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chủ động hơn nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo thông tin tại chương trình, các thiết bị sử dụng lõi gốm, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và tạp chất, tạo nguồn nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, không sử dụng điện; nước sau lọc có thể dùng trực tiếp mà không cần đun sôi, phù hợp với điều kiện sử dụng của các hộ gia đình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết: “Petrolimex mong muốn những thiết bị được trao tặng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nước sạch trong đời sống của người dân. Chúng tôi hy vọng các thiết bị sẽ được sử dụng hiệu quả, phát huy giá trị lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho các hộ gia đình”.

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Petrolimex triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương trên cả nước. Các chương trình tập trung vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn.