Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm từ đầu tháng 10

Miền Bắc những ngày cuối tháng 9 vẫn duy trì hình thái ngày nắng, nhiệt độ nhiều nơi ở mức cao, có điểm chạm ngưỡng 35 độ C. Tuy nhiên, trạng thái này được dự báo không kéo dài khi một đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng từ đêm 30/9, kéo theo mưa dông và xu hướng giảm nhiệt trong những ngày đầu tháng 10.

Miền Bắc chuyển mát khi không khí lạnh tăng cường

Theo dự báo, từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có ngày nắng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng. Về chiều tối và đêm, mưa rào, dông có khả năng xảy ra cục bộ.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 30/9, một đợt không khí lạnh được dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 1/10, nền nhiệt tại nhiều nơi có xu hướng giảm khoảng 3-4 độ C.

Miền Bắc vẫn nắng nóng trước khi đón không khí lạnh từ đêm 30/9. Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, diễn biến thời tiết cũng thay đổi khá rõ từ đầu tháng 10. Trong ngày 28-29/9, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 độ C, thấp nhất 27-28 độ C, trời ít mây và có nắng. Đến ngày 30/9, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn khoảng 34 độ C, trời nhiều mây hơn nhưng chưa xuất hiện mưa đáng kể.

Sang ngày 1/10, nhiệt độ giảm rõ rệt, mức cao nhất khoảng 31 độ C, thấp nhất 25 độ C. Thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa vừa. Ngày 2/10, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, mưa dông có khả năng xuất hiện.

Trong hai ngày 3-4/10, nhiệt độ có thể nhích lên, mức cao nhất khoảng 32-33 độ C. Sau đó, nền nhiệt được dự báo giảm trở lại. Từ ngày 5-7/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm từ 25 xuống khoảng 24 độ C, kèm theo mưa rào và dông.

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/9 đến 5/10, Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong thời gian này, một đợt không khí lạnh có khả năng tác động tới miền Bắc, gây mưa trong những ngày đầu tháng 10.

Dự báo lượng mưa từ ngày 1-10/10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm; Lạng Sơn 20-40mm; Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội từ nay đến khoảng giữa tuần sau vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C. Từ ngày 1/10, mây nhiều hơn, mưa dông xuất hiện và nhiệt độ giảm, thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Trong ngày 2-3/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa và mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm mưa

Trong khi miền Bắc bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh, thời tiết Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo chuyển sang giai đoạn mưa giảm dần so với những ngày trước.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết trên Sức khỏe & Đời sống, từ nay đến khoảng ngày 20/10, tổng lượng mưa tại Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Dù vậy, khu vực này vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to.

Theo bản tin thời tiết, trong chiều tối 28/9, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có thể xảy ra mưa to. Mưa dông được dự báo xuất hiện từ Nghệ An đến Lâm Đồng và tại Nam Bộ, cục bộ có nơi lượng mưa trên 60mm.

Tại Bắc Bộ, ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Mưa chủ yếu xuất hiện cục bộ vào chiều tối và thường diễn ra trong thời gian ngắn.

Hà Nội được dự báo giảm nhiệt, tăng mưa dông trong những ngày đầu tháng 10. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/9 đến ngày 28/9

Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác và mưa to cục bộ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, một số nơi có mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 6/10

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một số nơi. Đáng chú ý, trong khoảng đêm 30/9-5/10, mưa rào và dông rải rác có khả năng gia tăng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Riêng giai đoạn 29/9-4/10, mưa rào và dông xuất hiện ở một số nơi.

Các khu vực khác: Mưa rào và dông xảy ra cục bộ. Riêng trong hai ngày 5-6/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong thời gian có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo.