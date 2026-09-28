Cần Thơ xây dựng niềm tin số an toàn, lành mạnh

Chiều 28/9, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm TP Cần Thơ lần thứ 2 và ra mắt CLB niềm tin số Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo UBND thành phố; đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và trên 300 đại biểu là những KOL, quản trị viên trang, kênh, hội, nhóm trên địa bàn TP Cần Thơ và các địa phương khác.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, không gian mạng với những thành tựu vượt bậc về khoa học và công nghệ đã, đang trở thành một phần không thể tách rời đối với đời sống người dân hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, không gian mạng cũng đang là môi trường thường xuyên bị các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động đăng tải, tán phát thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân...

Trong khi đó, người có ảnh hưởng trên không gian mạng và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng đang là một trong những nhân tố đóng vai trò rất lớn, có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm ANTT trên không gian mạng tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng cũng như quản lý thông tin trên không gian mạng cho các anh, chị, em người có ảnh hưởng trên không gian mạng, quản trị viên nghiên cứu, nắm vững và tự trang bị cho bản thân mình các kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt động trên không gian mạng tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là cơ hội để anh, chị, em người có ảnh hưởng trên không gian mạng, quản trị viên kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, cách làm hay của mình trong việc lan tỏa thông tin tích cực, tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, kết nối, lan tỏa niềm tin số.

Một số KOL có ảnh hưởng tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trần Chí Hùng cho biết, chuyển đổi số làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Người dân sử dụng các nền tảng số để học tập, làm việc, giao tiếp, mua sắm, thanh toán, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để sản xuất, kinh doanh, quản trị và mở rộng thị trường. Đối với chính quyền, chuyển đổi số đang tạo ra những phương thức mới trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định, chuyển đổi số đang tạo ra những cơ hội rất lớn để TP Cần Thơ phát triển nhanh, hiện đại và bền vững.

Hội nghị là cầu nối gắn kết, huy động KOL cùng với cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số, doanh nghiệp và các đối tác liên quan cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, việc ra mắt CLB niềm tin số Cần Thơ không chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mà còn có sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung trên không gian mạng và cộng đồng. Đây là cách tiếp cận rất phù hợp với yêu cầu xây dựng xã hội số hiện nay: Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp đồng hành - Cộng đồng tham gia - Người dân thụ hưởng.

Tại chương trình có các báo cáo nhiều chuyên đề, như: Tin giả, tin sai lệch do AI tạo ra; tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua tại địa bàn TP Cần Thơ; chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng; vị trí vai trò của KOL trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vị trí, vai trò của KOL trong quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương; lan tỏa những giá trị tốt đẹp về con người và những hình ảnh đẹp của TP Cần Thơ trên không gian mạng…

Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.