Ông Phạm Bảo Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền (phải) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn.

Ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, chiều 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp.

Ông Phạm Bảo Sơn (sinh năm 1977, quê TP Hải Phòng) tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2001 tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia năm 2006; được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2012.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Bảo Sơn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Trường Đại học Công nghệ và giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.