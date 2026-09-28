Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy các xã

Tham gia Tổ công tác có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác quán triệt các nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổ công tác tập trung nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của các xã. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, một số xã đã đạt và vượt kế hoạch. Cùng với đó, công tác thu ngân sách tại các xã đạt những kết quả tích cực. Đơn cử, xã Điềm He thu ngân sách đạt hơn 5,2 tỷ đồng, bằng 349,4% dự toán tỉnh giao; xã Tân Đoàn đạt hơn 5,2 tỷ đồng; xã Yên Phúc đạt gần 2,8 tỷ đồng, bằng 103,07% dự toán tỉnh giao…

Các đại biểu dự buổi làm việc

Các xã cũng quan tâm triển khai đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát ở các xã được tăng cường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được chú trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã 9 tháng năm 2026

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận, trao đổi các nội dung tại buổi làm việc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, tồn tại, vướng mắc; đồng thời làm rõ các ý kiến, kiến nghị của các xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị: Các xã rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ mức độ hoàn thành, nguyên nhân, giải pháp, tiến độ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhất là đối với những chỉ tiêu còn chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế có quy mô, hiệu quả; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Các xã cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Tổ công tác khảo sát mô hình chăn nuôi ngựa của người dân trên địa bàn xã Yên Phúc

Trong chương trình, Tổ công tác đã khảo sát một số mô hình sản xuất và công trình xây dựng trên địa bàn xã Yên Phúc.