Quy định VNeID mới từ 28/9: Người dân cần lưu ý gì khi đi khám, chữa bệnh?

Nắm rõ các quy định VNeID mới sẽ giúp người dân chủ động hơn khi làm thủ tục khám, chữa bệnh và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế công. Ảnh: TTXVN

Xuất trình VNeID thay thế giấy tờ truyền thống

Đáng chú ý, các thông tin và giấy tờ tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID hiện có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, khi đến cơ sở y tế, người dân có thể xuất trình VNeID để thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) giấy hoặc Căn cước công dân. Quy định này góp phần rút ngắn thời gian tiếp đón, cắt giảm thủ tục hành chính và hạn chế nguy cơ thất lạc giấy tờ quan trọng.

Nguy cơ bị khóa tài khoản nếu số điện thoại không chính chủ

Nghị định mới nêu rõ: Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản VNeID trong trường hợp số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không chính chủ.

Khi tài khoản rơi vào trạng thái tạm khóa, người bệnh sẽ gặp trở ngại lúc đăng ký khám trực tuyến, tra cứu Sổ sức khỏe điện tử hay xuất trình thẻ BHYT số. Để tránh gián đoạn trong các tình huống cấp cứu hay khám chữa bệnh đột xuất, người dân cần chủ động kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động liên kết với VNeID, đảm bảo số điện thoại đang sử dụng là chính chủ.

Tích hợp 206 loại giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi

Quy định mới cho phép người dân nộp hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả của nhiều thủ tục hành chính trực tiếp trên ứng dụng. Nâng cấp này hỗ trợ việc tra cứu, gia hạn thẻ BHYT, đăng ký khám hay nhận kết quả xét nghiệm diễn ra nhanh chóng ngay trên điện thoại di động.

Ngoài ra, việc đồng bộ dữ liệu tiêm chủng cùng tiền sử bệnh lý trên hệ thống còn tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ trong quá trình theo dõi, chẩn đoán và điều trị.

Vì vậy, chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và cập nhật ứng dụng VNeID kịp thời là bước chuẩn bị cần thiết giúp mỗi người dân bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe liên tục, tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.