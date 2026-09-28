Đo điện từ xa – số hóa dịch vụ điện

Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng tra cứu điện tiêu thụ hằng ngày trên app EVN CSKH.

Tại phường Bắc Kạn, công tơ điện tử đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân. Thay cho việc ghi chỉ số thủ công trước đây, dữ liệu sử dụng điện được tự động thu thập và truyền về hệ thống. Cùng với đó, thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN, người sử dụng điện có thể chủ động tra cứu chỉ số, sản lượng điện tiêu thụ và tiếp nhận các thông báo liên quan đến việc cung cấp điện.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, tổ 1, phường Bắc Kạn cho biết: “Công tơ điện tử có rất nhiều tiện ích. Trước đây, bà con phải lên cột để xem chỉ số điện nên mất thời gian mà cũng khó theo dõi thường xuyên. Bây giờ, các chỉ số được cập nhật và báo về điện thoại, mình có thể theo dõi lượng điện sử dụng hằng ngày, thậm chí từng thời điểm, nên rất thuận tiện. Khi theo dõi thường xuyên, nếu gia đình chẳng may xảy ra sự cố chập điện hoặc lượng điện tiêu thụ tăng bất thường thì mình có thể phát hiện sớm”.

Với chị Nông Thị Hạnh, Tổ 1, phường Bắc Kạn, việc kết hợp công tơ điện tử với ứng dụng chăm sóc khách hàng mang lại nhiều tiện ích. Chị Hạnh khảng định: “Từ khi chuyển sang công tơ điện tử và sử dụng thêm ứng dụng chăm sóc khách hàng, chúng tôi có thể chủ động tra cứu chỉ số và sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày, hằng tháng, đồng thời nhận được các thông báo về lịch cắt điện”.

Nhân viên Điện lực kiểm tra định kỳ công tơ của khách hàng.

Không chỉ phục vụ người dân, dữ liệu từ công tơ điện tử còn được kết nối với hệ thống quản lý của ngành Điện. Nhân viên điện lực có thể theo dõi thông tin từ xa, phục vụ quản lý sản lượng, theo dõi tình hình sử dụng điện và nhận diện những dấu hiệu bất thường để có phương án kiểm tra, xử lý.

Theo ông Phùng Ngọc Hưng, Trưởng Điện lực Bắc Kạn, Công ty Điện lực Thái Nguyên, hệ thống đo xa hiện đã được lắp đặt 100% công tơ điện tử. Việc thu thập, tổng hợp và truyền dữ liệu chỉ số điện của khách hàng qua hệ thống được thực hiện thuận lợi, chính xác. Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty và Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai ứng dụng chăm sóc khách hàng, giúp người dân theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, kiểm soát mức sử dụng điện và chủ động hơn trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.

Ở cấp độ quản lý, số liệu từ hệ thống đo xa giúp ngành Điện giảm đáng kể việc ghi chỉ số thủ công, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử đối với khách hàng sau các trạm biến áp công cộng đã đạt trên 98%; đối với các trạm biến áp công cộng đạt trên 99%.

Đến nay, ngành Điện gần như đã bỏ hoàn toàn việc ghi chỉ số công tơ thủ công tại hiện trường. Khách hàng có thể tra cứu dữ liệu trên ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN để theo dõi, kiểm tra sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày, từ đó chủ động hơn trong việc sử dụng và quản lý điện.

Từ một thiết bị đo đếm quen thuộc trong mỗi gia đình, công tơ điện tử đang trở thành một mắt xích trong hệ thống dữ liệu của ngành Điện. Việc kết nối, khai thác dữ liệu đo đếm cùng các nền tảng số đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời mang đến những tiện ích thiết thực cho người sử dụng điện.