Tập huấn chăn nuôi lợn nái an toàn dịch bệnh dựa vào quản lý cộng đồng

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên đến từ các xã Bảo Nhai, Cốc Lầu và Xuân Quang. Nội dung tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản an toàn dịch bệnh; các biện pháp quản lý, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Học viên trao đổi, thảo luận và xử lý các tình huống gắn với thực tế sản xuất.

Tại lớp tập huấn, học viên được trao đổi, thảo luận và xử lý các tình huống thực tế trong chăn nuôi. Các nội dung tập trung vào việc lựa chọn con giống; vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, quản lý chất thải; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi và nhận diện nguy cơ dịch bệnh.

Lớp tập huấn nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng bệnh ngay từ khâu lựa chọn con giống, chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ đưa mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi. Khi các hộ cùng thực hiện tốt an toàn sinh học, chủ động phát hiện và chia sẻ thông tin về nguy cơ dịch bệnh, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn sẽ được nâng lên.

Các học viên trực tiếp trao đổi với chủ trang trại và đơn vị cung ứng giống, vật tư.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, học viên tham quan, thực hành tại mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản an toàn dịch bệnh trên địa bàn. Tại đây, học viên trực tiếp trao đổi với chủ cơ sở về cách xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc đàn lợn, các biện pháp an toàn sinh học cũng như thuận lợi, khó khăn trong quá trình chăn nuôi.

Học viên cũng được trao đổi với đơn vị cung ứng giống, vật tư chăn nuôi, qua đó hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa chất lượng đầu vào, kỹ thuật chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh và hiệu quả kinh tế. Đây là cơ sở để người chăn nuôi từng bước nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường liên kết và gắn chăn nuôi với thị trường tiêu thụ.

Thực hành các biện pháp xử lý chất thải, sử dụng chế phẩm sinh học, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và chăn nuôi để tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất.

Bên cạnh nội dung phòng, chống dịch bệnh, học viên được hướng dẫn các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi phục vụ sản xuất. Qua đó, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh mầm bệnh và tận dụng nguồn phân hữu cơ phục vụ trồng trọt.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người chăn nuôi, đồng thời tạo hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn các hộ cùng thực hiện, thiết thực xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hiệu quả và bền vững.