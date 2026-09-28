Đánh giá tốc độ sạc thực tế của iPhone 18 Pro Max: 15 phút nạp nửa pin nhưng đầy cần hơn 1 giờ

Khả năng sạc nhanh trên thế hệ iPhone 18 tạo ra khác biệt lớn nhất trong những phút đầu cắm sạc. Thử nghiệm thực tế với bộ sạc tương thích công suất lớn cho thấy thiết bị có thể tăng từ mức gần cạn lên gần 50% pin chỉ sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, tốc độ nạp điện sẽ giảm mạnh ở các giai đoạn sau, khiến toàn bộ chu trình sạc đầy viên pin kéo dài hơn một giờ.

Thử nghiệm thực tế: Công suất biến thiên theo từng giai đoạn sạc

Trong bài kiểm tra thực tế trên iPhone 18 Pro Max sử dụng củ sạc Cuktech 6 Ultra công suất 100W, thiết bị bắt đầu sạc từ mức 4% pin. Kết quả ghi nhận máy cần khoảng 64 phút để đạt mức 100% dung lượng.

Ảnh minh hoạ.

Quá trình sạc không duy trì một mức điện áp cố định mà được điều chỉnh linh hoạt theo cơ chế bảo vệ pin:

20 phút đầu: Công suất tiếp nhận đạt đỉnh ở mức gần 50W, đưa máy từ 4% lên 47% chỉ sau 15 phút. Đến mốc 37 phút, pin đã đạt 85%.

Giai đoạn tiếp theo: Công suất nạp hạ dần xuống khoảng 30W để giảm nhiệt độ tỏa ra.

Giai đoạn pin tiệm cận đầy: Khi dung lượng đạt 92%, mức tiếp nhận điện giảm chỉ còn khoảng 16W và tiếp tục nhỏ giọt cho tới khi chạm ngưỡng 100%.

Đặc tính biến thiên này lý giải vì sao nửa đầu dung lượng được bổ sung rất nhanh, nhưng 15% pin cuối cùng lại tiêu tốn nhiều thời gian nhất.

Sử dụng củ sạc công suất quá lớn có thực sự rút ngắn thời gian?

Kết quả thử nghiệm khẳng định việc trang bị một bộ sạc công suất 100W không đồng nghĩa thiết bị sẽ hấp thụ toàn bộ mức điện năng đó. Tốc độ sạc thực tế được kiểm soát hoàn toàn bởi mạch nhận điện bên trong iPhone 18 và giao thức kết nối.

Người dùng không nhất thiết phải đầu tư các bộ sạc quá dư thừa công suất. Một củ sạc có công suất vừa đủ đáp ứng ngưỡng tiếp nhận tối đa của iPhone (quanh mốc 50W) đã có thể mang lại hiệu suất tương đương trong suốt chu trình sạc có dây khoảng một giờ.

Lựa chọn giữa sạc nhanh có dây và chuẩn không dây MagSafe

Bên cạnh phương thức sạc cáp truyền thống, người dùng có thêm lựa chọn sạc không dây MagSafe. Chuẩn sạc Qi2.2 hỗ trợ công suất không dây tối đa 25W và yêu cầu củ cấp nguồn USB-C từ 35W trở lên.

Về thời gian nạp điện, MagSafe cần khoảng 30 phút để đưa pin lên mốc 50%, tức chậm gấp đôi so với mốc 15 phút của phương thức sạc có dây. Đổi lại, công nghệ này mang đến tính tiện lợi cao, phù hợp khi đặt máy trên bàn làm việc hoặc đầu giường mà không cần cắm rút cáp liên tục.

Nhìn chung, mốc 50% sau 15 phút trên iPhone 18 rất hữu ích khi người dùng cần nạp gấp năng lượng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để đưa thiết bị lên mức đầy hoàn toàn, người dùng vẫn cần dự trù khoảng thời gian hơn một giờ.