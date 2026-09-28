iPhone 18 sạc bao lâu đầy pin? Hé lộ tốc độ thực tế

iPhone 18 hỗ trợ sạc nhanh, cho phép máy tăng từ 0 lên 50% pin trong khoảng 15 phút khi kết hợp với bộ sạc tương thích. Tuy nhiên, tốc độ này không được duy trì xuyên suốt quá trình. Thử nghiệm trên iPhone 18 Pro Max cho thấy máy mất khoảng 64 phút để tăng từ 4% lên 100% khi sử dụng củ sạc Cuktech 6 Ultra 100W. Con số này cho thấy công suất củ sạc cao chưa chắc đồng nghĩa thời gian nạp pin ngắn hơn, bởi thiết bị còn giới hạn công suất nhận theo khả năng tương thích.

Công suất giảm khi pin gần đầy

iPhone 18 Pro Max có thể đạt gần 50% pin sau khoảng 15 phút sạc có dây trong điều kiện phù hợp.

Trong khoảng 15 phút đầu, iPhone 18 Pro Max tăng từ 4% lên 47% pin và đạt 85% sau khoảng 37 phút. Công suất sạc có thời điểm chạm khoảng 50W trong 20 phút đầu, sau đó giảm xuống khoảng 30W. Khi dung lượng đạt 92%, công suất tiếp tục hạ còn khoảng 16W. Việc giảm tốc độ ở giai đoạn cuối khiến khoảng thời gian từ 50% lên 100% kéo dài hơn đáng kể so với nửa đầu chu trình.

Do đó, mốc 50% sau 15 phút không có nghĩa iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ đầy pin trong khoảng 30 phút. Cơ chế này giúp người dùng nhanh chóng bổ sung lượng pin cần thiết khi đang vội, trong khi thiết bị sẽ sạc chậm hơn khi tiến gần mức tối đa. Thời gian khoảng một giờ để hoàn tất chu trình có thể được xem là mốc tham khảo khi sử dụng sạc có dây trong điều kiện phù hợp.

MagSafe chậm hơn nhưng tiện dụng

MagSafe cần khoảng 30 phút để đưa iPhone 18 lên 50% pin.

Với MagSafe, iPhone 18 cần khoảng 30 phút để đạt 50% pin, lâu hơn đáng kể so với sạc có dây. Chuẩn Qi2.2 hỗ trợ công suất tối đa 25W và cần kết hợp nguồn USB-C từ 35W trở lên để đạt mức sạc phù hợp. Dù không ưu tiên tốc độ, MagSafe thuận tiện khi đặt điện thoại trên đế sạc tại bàn làm việc hoặc đầu giường.

Nhìn chung, sạc có dây vẫn phù hợp khi người dùng cần nạp pin nhanh, còn MagSafe hướng đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày. Với iPhone 18, điều đáng chú ý không chỉ là tốc độ đạt 50% mà còn nằm ở cách công suất giảm dần khi pin gần đầy.