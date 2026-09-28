Microsoft giới thiệu Copilot thế hệ mới: Trợ lý AI toàn diện cho doanh nghiệp

Trải nghiệm làm việc hoàn toàn mới

Home là trải nghiệm đầu tiên trong Copilot, nơi tính năng Chat và Cowork được hợp nhất. Tại đây, người dùng có thể xem lại các hoạt động gần đây, nhận các đề xuất về cách Copilot có thể hỗ trợ và nhanh chóng tiếp tục những công việc đang dang dở.

Trong khi Chat mang đến trải nghiệm tương tác tức thời và tự nhiên thì Cowork được thiết kế cho những nhiệm vụ mà người dùng muốn giao cho AI thực hiện. Chỉ cần xác định mục tiêu công việc, Copilot sẽ xử lý toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối và trả về kết quả hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, người dùng chỉ cần mô tả điều cần hoàn thành, Copilot sẽ tự động điều phối công việc đến tính năng phù hợp nhất.

Microsoft cũng đang đưa toàn bộ Word, Excel và PowerPoint vào bên trong không gian AI qua tính năng Office in Copilot. Nhờ đó, người dùng có thể làm việc liền mạch mà không còn gặp phải các phiền toái như lỗi định dạng, sao chép qua lại giữa nhiều phiên bản rời rạc, hay phải xây dựng lại bối cảnh công việc khi chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Bên cạnh đó, tính năng Code mới sẽ mở rộng khả năng tự xây dựng giải pháp công nghệ cho tất cả mọi người, vượt ra khỏi phạm vi của đội ngũ lập trình viên. Nếu trước đây công việc văn phòng chỉ xoay quanh Word, Excel và PowerPoint, thì nay với Code, bất kỳ ai cũng có thể tự tạo ra các công cụ nhỏ gọn cho mục đích cụ thể. Bạn chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên về một ứng dụng mình muốn (như công cụ theo dõi, bảng điều khiển, hoặc một quy trình tự động hóa), Copilot sẽ tự lựa chọn phương pháp kỹ thuật phù hợp để hiện thực hóa giải pháp đó.

Thừa hưởng nền tảng công nghệ cốt lõi từ GitHub Copilot, tính năng Code vận hành trong môi trường biệt lập, đảm bảo an toàn cho dữ liệu nội bộ của tổ chức. Đồng thời, nhờ hệ thống Microsoft IQ, mọi nội dung do AI tạo ra đều thấu hiểu ngữ cảnh công việc riêng của từng người dùng và các plugin đi kèm cũng sẽ được đồng bộ một cách tự động.

Microsoft cũng giới thiệu Copilot Managed Runtime, nền tảng lưu trữ và vận hành cho phép các ứng dụng và mã nguồn chạy an toàn ngay trong môi trường Microsoft 365 của doanh nghiệp. Được quản trị bởi bộ phận CNTT nhưng dễ dàng sử dụng với mọi nhân viên, nền tảng này cho phép chia sẻ ứng dụng, kết nối với dữ liệu theo thời gian thực và truy cập từ nhiều thiết bị.

Autopilot (trước đây là Scout) được xem như một "đồng nghiệp kỹ thuật số". Chỉ cần đặt tên, giao vai trò và mục tiêu, Autopilot sẽ tự động theo dõi các kênh trao đổi, bám sát thảo luận, thực hiện tác vụ định kỳ và triển khai dự án dài ngày mà không cần chờ thêm chỉ dẫn. Với danh tính, bộ nhớ và không gian làm việc riêng dựa trên nền tảng Microsoft IQ, Autopilot xuất hiện ngay trong những công cụ hằng ngày, cho phép nhân viên tag tên vào hội thoại dưới các cơ chế phân quyền và kiểm toán chặt chẽ.

Mở rộng kết nối dữ liệu trên toàn doanh nghiệp

Toàn bộ hệ sinh thái Copilot được xây dựng trên Microsoft IQ - nền tảng trí tuệ hợp nhất giúp AI thấu hiểu dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp.

Từ nền tảng gốc này, Microsoft tiếp tục mở rộng các nguồn thông tin mà Copilot có thể tiếp cận để xử lý công việc chính xác hơn:

Fabric IQ: Đưa ngữ cảnh từ dữ liệu của người dùng vào Copilot, tạo cơ sở thông tin đáng tin cậy cho tính năng Chat và Cowork.

Work IQ: Tích hợp sâu dữ liệu và các quy trình công việc sẵn có từ hệ thống Dynamics 365 và Power Platform.

Plugins: Cho phép kết hợp các kỹ năng (skills) và trình kết nối (connectors) và các năng lực khác. Nhờ đó, người dùng có thể giải quyết các quy trình công việc phức tạp ngay tại chỗ mà không cần phải mở thêm ứng dụng khác.

Quản lý chi tiêu AI

Microsoft cung cấp hai cơ chế chi trả cho Copilot: đăng ký theo người dùng (USL) với chi phí cố định cho nhu cầu AI hằng ngày, và thanh toán theo mức sử dụng (UBB) cho các tác vụ mang tính tác nhân. Đối với gói đăng ký cố định, hệ thống sẽ tự động cân nhắc độ chính xác, tốc độ và chi phí để định tuyến đến mô hình phù hợp nhất cho từng tác vụ. Trong khi đó, hình thức thanh toán theo mức sử dụng giúp tổ chức toàn quyền lựa chọn mô hình AI và cân đối chi phí tương ứng với giá trị mang lại.

Đồng thời, Microsoft cũng ra mắt các tính năng FinOps cho AI mới nhằm giúp người dùng quản lý ngân sách và tối ưu hóa khoản đầu tư này. Để hỗ trợ mục tiêu đó, hãng giới thiệu những năng lực mới trên Agent 365, Insights và Microsoft Copilot. Khả năng quản lý chi phí trong Agent 365 không chỉ áp dụng cho Cowork và các API của Work IQ, mà còn bao gồm Autopilot, Code và Copilot Managed Runtime.

Dự kiến vào tháng 10, tính năng hỗ trợ cho các tác nhân AI (AI agents) xây dựng trong Microsoft Copilot Studio sẽ được triển khai. Nhờ đó, các quản trị viên có thể thiết lập chính sách chi tiêu, quản lý quyền truy cập mô hình và đánh giá hiệu quả tác vụ; trong khi người dùng cuối có thể theo dõi mức sử dụng, số dư tín dụng và lịch sử chi tiêu ngay trong Copilot.

(Nguồn: Microsoft)