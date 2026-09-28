iPhone Duo đang dần bị lãng quên?

Màn hình có lớp hoàn thiện mờ gây tranh luận, thân máy khá rộng và cách bố trí giao diện thiên về sử dụng bằng tay phải khiến iPhone Duo chưa tạo được cảm giác vượt trội như kỳ vọng dành cho một sản phẩm hoàn toàn mới của Apple.

iPhone Duo có mức giá khởi điểm 1.999 USD. Ảnh: Future / Tom's Guide

Dù vậy, những điểm này có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn các tín đồ trung thành của Apple xuống tiền. iPhone Duo sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16/10, trước khi chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

Tuy nhiên, với những người không phải là fan trung thành của Apple, mức giá khởi điểm 1.999 USD khiến họ có rất nhiều lý do để cân nhắc.

Người dùng thực dụng không dễ bị sức hút của Apple thuyết phục

Một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra là: iPhone Duo thực sự có thể làm được điều gì mà những smartphone màn hình gập khác không làm được?

Để tìm câu trả lời, người dùng được hỏi về lý do họ không có ý định mua iPhone Duo. Trong số 876 người tham gia, có 433 người, tương đương 49%, cho biết giá bán là nguyên nhân chính khiến họ không muốn mua.

Khoảng 320 người, tương đương 37%, cho rằng iPhone Duo không mang lại tính năng hoặc khả năng nào đủ khác biệt so với chiếc điện thoại họ đang sử dụng.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với Apple. Trong nhiều năm, hãng đã tạo ra một hệ sinh thái đủ mạnh để thuyết phục người dùng trả thêm tiền cho những sản phẩm cao cấp.

Nhưng với iPhone Duo, mức giá gần 2.000 USD đòi hỏi Apple phải mang đến nhiều hơn một thiết kế màn hình gập.

Trong khi đó, 92 người, tương đương 11%, cho biết màn hình phủ mờ là yếu tố khiến họ loại bỏ sản phẩm. Chỉ 31 người, tương đương 4%, đánh giá khả năng đa nhiệm của iPhone Duo chưa đáp ứng kỳ vọng.

Smartphone màn hình gập đã xuất hiện trên thị trường khoảng 8 năm. Tuy nhiên, cũng giống câu chuyện 5G trước đây, Apple được xem là công ty có khả năng đưa một công nghệ từ phân khúc ngách trở thành sản phẩm phổ biến trên thị trường đại chúng.

Vị thế của Apple trong phân khúc smartphone cao cấp có thể khiến những người trước đây chưa từng cân nhắc điện thoại màn hình gập nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.

Với một bộ phận người dùng, chỉ cần sản phẩm mang thương hiệu Apple và được tích hợp sâu vào hệ sinh thái hiện có cũng đủ tạo động lực nâng cấp.

Nhưng với nhóm khách hàng thực dụng, câu chuyện lại khác.

Việc Apple không tạo ra một bước đột phá rõ rệt với iPhone Duo khiến sản phẩm khó tạo cảm giác đặc biệt.

Một thiết bị có màn hình gập, khả năng đa nhiệm và thiết kế hai màn hình là những đặc điểm vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Do đó, câu hỏi không còn là Apple có thể tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập hay không, mà là hãng có thể đưa ra lý do đủ thuyết phục để người dùng trả gần 2.000 USD cho nó hay không.

iPhone Duo đang rơi vào khoảng lặng trước ngày mở bán

Hiện tại, các cuộc thảo luận xung quanh iPhone Duo đang có dấu hiệu chững lại. Đây không chỉ là cảm nhận chủ quan.

Dữ liệu Google Trends cũng cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm đối với sản phẩm đã giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào thời điểm Apple công bố máy.

Một phần nguyên nhân có thể đến từ thời điểm ra mắt. iPhone 18 Pro mới chỉ được bán ra khoảng một tuần, khiến người dùng và các chuyên gia công nghệ đang tập trung trải nghiệm, đánh giá những tính năng mới trên mẫu flagship này.

Bên cạnh đó, iPhone Duo vẫn còn gần một tháng nữa mới chính thức lên kệ. Những người thực sự quan tâm đến sản phẩm có thể chưa cần đưa ra quyết định ngay lúc này và đang chờ thêm thông tin, đánh giá thực tế hoặc trải nghiệm từ những người dùng đầu tiên.

Tuy nhiên, sự sụt giảm nhanh chóng về mức độ quan tâm vẫn là điều Apple không thể xem nhẹ.

Một sản phẩm được kỳ vọng mở ra chương mới cho iPhone cần duy trì sức nóng trong thời gian dài, thay vì nhanh chóng nhường sự chú ý cho những mẫu máy khác.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)