Chiến đấu cơ không người lái YFQ-44A Fury ngày càng đáng sợ hơn

Không quân Mỹ (USAF) đã bắt đầu vận hành máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A Fury của riêng mình từ căn cứ Anduril, sau khi chiếc phi cơ đầu tiên được bàn giao chính thức.

Thông tin này được Công ty Anduril Industries - nhà sản xuất YFQ-44A công bố trên tài khoản X chính thức của họ và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Theo thông báo, chiếc YFQ-44A Fury đầu tiên đã được giao bàn cho USAF vào tháng 8/2026. Hiện nay các nhân viên kỹ thuật đang vận hành máy bay này mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp từ Công ty Anduril.

Chiến đấu cơ YFQ-44A Fury đã được đưa đến một đơn vị thử nghiệm tại Căn cứ không quân Creech, nơi USAF đang thực hành chiến thuật sử dụng nó cùng với các máy bay có người lái.

Sau khi nhận bàn giao, Quân đội Mỹ bắt đầu cho máy bay thực hiện nhiều hoạt động mỗi ngày, trong khi sự hiện diện của các chuyên gia hỗ trợ của công ty sản xuất tại căn cứ giảm đi đáng kể.

Vào tháng 7, YFQ-44A đã được thử nghiệm tại Căn cứ không quân Creech như một phần của khái niệm Triển khai chiến đấu linh hoạt, khi đó một người điều khiển của Không quân Mỹ có thể tự chuẩn bị và phóng máy bay sau vài giờ huấn luyện.

Trong các bài kiểm tra, chiếc Fury đã bay cùng với tiêm kích F-35. Tuy nhiên F-35 chưa điều khiển trực tiếp máy bay không người lái mà phương tiện hoạt động dưới sự kiểm soát của hệ thống tự động hóa nhiệm vụ (Mission Autonomy) riêng biệt.

Vào giữa năm nay, chiếc Fury đã tiến hành thử nghiệm toàn bộ quy trình tiêu diệt mục tiêu trên không khi nhận dữ liệu từ bên ngoài, xử lý tự động thông qua hệ thống Lattice và tiến hành bắn tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Tới tháng 9/2026, Không quân Mỹ chính thức đặt tên cho máy bay là FQ-44 Fury. Đây là loại Máy bay Chiến đấu Hợp tác (CCA) thứ hai trong giai đoạn đầu của chương trình, trước đó chiếc FQ-42 của General Atomics được đặt tên là Vengeance.

Cả hai loại máy bay này đều được chế tạo như một phần của chương trình CCA và được thiết kế để hoạt động cùng với tiêm kích có người lái, mở rộng tầm bay, khả năng nhận thức tình huống và năng lực chiến đấu của chúng.

Không quân Mỹ dự kiến ​​sẽ có trong biên chế khoảng 500 máy bay loại này vào năm 2032 và lên tới 1.000 chiếc trong tương lai, tạo ra lực lượng chiến đấu cực mạnh.

Trong tương lai gần, những chiến đấu cơ CCA này thậm chí sẽ dần thay thế hoàn toàn vai trò của tiêm kích có người lái, khi hệ thống phần mềm trở nên tinh vi hơn và được tích hợp các loại vũ khí thế hệ mới.