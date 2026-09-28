Tốc độ sạc trên iPhone 18 Pro Max: 15 phút nạp gần nửa pin nhưng mất hơn 1 giờ để sạc đầy

Trong các thử nghiệm đo đạc thực tế, công nghệ sạc nhanh trên iPhone 18 phát huy hiệu quả tối đa vào những phút đầu tiên cắm sạc. Thiết bị có thể nạp từ mức pin gần cạn lên xấp xỉ 50% chỉ trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, tốc độ nhận điện sẽ giảm dần khi dung lượng tiến gần đến mức tối đa, khiến tổng thời gian để sạc đầy 100% pin vẫn kéo dài hơn một giờ.

Diễn biến công suất sạc thực tế trên iPhone 18 Pro Max

Thử nghiệm đo thời gian sạc thực tế với iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ mức 4% pin. Thiết bị đạt mức 47% sau 15 phút cắm sạc và chạm mốc 85% pin sau 37 phút. Để hoàn tất chu trình sạc lên 100%, thiết bị mất tổng cộng khoảng 64 phút.

Ảnh minh hoạ.

Quá trình theo dõi dòng điện cho thấy thiết bị không tiếp nhận năng lượng ở một mức công suất cố định. Trong khoảng 20 phút đầu, công suất sạc có thời điểm đạt đỉnh gần 50W. Sau giai đoạn này, máy điều chỉnh giảm dần xuống khoảng 30W. Khi pin đạt mức 92%, công suất tiếp tục hạ xuống còn khoảng 16W nhằm đảm bảo kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ cell pin.

Bộ sạc công suất lớn không đồng nghĩa rút ngắn thời gian đầy pin

Trong bài thử nghiệm, thiết bị được ghép nối cùng củ sạc Cuktech 6 Ultra có công suất tối đa lên tới 100W. Kết quả thu được chỉ ra rằng việc sử dụng củ sạc có công suất dư thừa không làm giảm thời gian sạc tương ứng, bởi tốc độ nạp điện thực tế phụ thuộc vào giới hạn tiếp nhận của iPhone và sự tương thích giữa hai thiết bị.

Chính cơ chế điều tiết giảm công suất ở nửa sau chu trình đã giải thích vì sao iPhone 18 Pro Max không thể sạc đầy trong 30 phút dù chỉ mất 15 phút đầu để đạt gần nửa pin. Do đó, ưu thế sạc nhanh của máy chủ yếu hỗ trợ người dùng giải quyết nhu cầu nạp gấp một lượng pin lớn trong thời gian ngắn để tiếp tục sử dụng.

So sánh sạc có dây và sạc không dây MagSafe

Bên cạnh chuẩn sạc có dây, người dùng có thêm lựa chọn sạc không dây MagSafe nếu ưu tiên tính tiện dụng. Chuẩn không dây Qi2.2 trên thiết bị hỗ trợ mức công suất tối đa 25W và yêu cầu củ sạc USB-C nguồn cấp từ 35W trở lên để đạt hiệu suất tiêu chuẩn.

Về mặt tốc độ, MagSafe cần khoảng 30 phút để nạp được 50% pin cho iPhone 18, chậm hơn đáng kể so với mốc 15 phút của phương thức cắm dây. Đổi lại, giải pháp sạc không dây đem lại sự thuận tiện khi đặt máy tại bàn làm việc hoặc tủ đầu giường, giúp người dùng không cần thao tác cắm và rút cáp thường xuyên.