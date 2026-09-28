Công an Khánh Hòa triển khai thí điểm hệ thống tra cứu an ninh du lịch thông minh

Khởi đầu từ nhận thức, chia sẻ những thách thức do bất đồng ngôn ngữ và nhu cầu tiếp cận thông tin an toàn, hỗ trợ pháp lý kịp thời của hàng triệu lượt du khách quốc tế đến Khánh Hòa mỗi năm; nhóm tác giả gồm 4 CBCS Công an tỉnh Khánh Hòa chạy đua với thời gian nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công Hệ thống Kiosk KTA.

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu và nhóm tác giả Hệ thống Kiosk Khanh Hoa Travel Assistance - Tra cứu An ninh du lịch thông minh tại buổi triển khai thí điểm 3 máy Kiosk KTA trong sáng nay 28/9/2026.

Điều đáng nói là quá trình thực hiện, nhóm tác giả không phụ thuộc vào các giải pháp thương mại sẵn có hay sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn nào ở bên ngoài, mà hoàn toàn tự chủ. Nhóm đã vận dụng và phát huy “nội lực” từ khâu lập trình phần mềm, tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Nga, Hàn, Trung cho đến khâu thiết kế giao diện tương tác cảm ứng trực quan, tối ưu hóa hạ tầng phần cứng và cơ chế báo động khẩn cấp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Trung tâm Thương mại Gold Coast Mall Nha Trang mở rèm đỏ chính thức triển khai thí điểm máy Kiosk KTA.

Các máy Kiosk KTA sẽ được lắp đặt tại các “cửa ngõ chiến lược” như Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Cảng biển quốc tế Nha Trang và một số khu du lịch trọng điểm. trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mỗi máy được ví như một “Trạm an ninh 24/7” và là “trợ thủ đắc lực” để du khách quốc tế dễ dàng tra cứu pháp luật, được giải đáp tự động các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý xuất nhập cảnh, khai báo tạm trú.

Bên cạnh đó, các máy Kiosk KTA còn là cẩm nang trợ giúp du khách quốc tế bằng ngôn ngữ bản địa để chủ động phòng tránh những rủi ro trong hành trình du lịch ở Khánh Hòa như lừa đảo, ép giá… Mặt khác, du khách quốc tế còn tương tác bản đồ số hóa, định vị chính xác các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, điểm hỗ trợ y tế, trụ sở cơ quan Công an nơi gần nhất và những thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV/flycam).

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển giao máy Kiosk KTA triển khai thí điểm cho Lãnh đạo Trung tâm Thương mại Gold Coast Mall Nha Trang trong sáng nay 28/9/2026.

Đặc biệt, máy Kiosk KTA còn kết nối SOS khẩn cấp, hỗ trợ du khách quốc tế trong những tình huống cấp thiết. Khi vấp phải sự cố mất tài sản, tai nạn, mối nguy đe dọa an toàn, du khách chỉ cần chạm nút SOS trên máy Kiosk KTA, lập tức hệ thống thu thập tọa độ GPS, ghi nhận hình ảnh và định tuyến tín hiệu báo động đỏ trên màn hình trực ban của Công an xã, phường ở nơi gần nhất để phân công lực lượng ứng cứu kịp thời.

Thượng tá Huỳnh Đức Trung, Phó trưởng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa – Trưởng nhóm tác giả cùng 3 cộng sự là Đại úy Nguyễn Đức Duy, cán bộ Phòng Tham mưu; Đại úy Đinh Hồ Trâm Anh; Đại úy Phạm Trung Kiên, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Sự ra đời của Kiosk - Made by Công an Khánh Hòa đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình triển khai toàn diện Hệ thống Khanh Hoa Travel Assistance. Kết quả này không chỉ tối ưu hóa chi phí đầu tư ngân sách, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, chủ động của lực lượng Công an Khánh Hòa trong khai thác, sử dụng công nghệ để kiến tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện”.

Đại diện nhóm tác giả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống Kiosk Made by Công an Khánh Hòa, trình bày những thao tác và tiện ích của hệ thống.

Theo Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Hệ thống Kiosk Khanh Hoa Travel Assistance - Tra cứu An ninh du lịch thông minh Made by Công an Khánh Hòa, không đơn thuần là một sản phẩm phần cứng hay giải pháp kỹ thuật, mà là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của người chiến sĩ CAND trong thời đại số, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Những nỗ lực thầm lặng của nhóm tác giả Kiosk KTA đã thể hiện rõ nét sức sáng tạo, chủ động đột phá, biến ý tưởng trên giấy thành “lá chắn số” vững chắc trên thực địa; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Công an tỉnh Khánh Hòa nói riêng và CAND Việt Nam nói chung trong lòng bạn bè quốc tế. Đó là một minh chứng sinh động trong hiện thực hóa tinh thần “An ninh chủ động” và cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã chỉ rõ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 18-NQ/TW đã định hướng chuyển mạnh tư duy từ "quản lý xã hội" đơn thuần sang "quản trị và kiến tạo xã hội", lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu số làm tài nguyên và công nghệ hiện đại làm động lực.

Du khách nước ngoài trải nghiệm Hệ thống Kiosk Made by Công an Khánh Hòa.

Trong sáng nay 28/9, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai thí điểm 3 máy Kiosk KTA được lắp đặt, chuyển giao cho Trung tâm Thương mại Gold Coast Mall Nha Trang và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa – 01,Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang. Sau đó sẽ nhân rộng 20-30 máy Kiosk KTA trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Trung tâm Thương mại Gold Coast Mall Nha Trang tặng hoa, chúc mừng, bày tỏ lời cảm ơn Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và nhóm tác giả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống Kiosk Made by Công an Khánh Hòa (4 CBCS đứng bên trái và bên phải).

Ngoài vỏ máy và các thiết bị phần cứng kết nối phần mềm, máy Kiosk KTA có màn hình cảm ứng 21.5 inch, tương tác trực quan, linh hoạt, kết hợp cảm ứng hồng ngoại 10 điểm chạm và độ phân giải Full HD sắc nét; thiết bị đọc hộ chiếu sử dụng công nghệ quét hình ảnh CMOS tốc độ mỗi giây 120 khung hình, có khả năng đọc nhanh, chính xác các hộ chiếu phát hành trên toàn thế giới theo Tiêu chuẩn ICAO Doc 9303; thiết bị quét mã vạch hỗ trợ đọc mã QR trên căn cước của công dân Việt Nam cũng như các loại mã vạch 1D, 2D khác trên giấy tờ hoặc màn hình điện thoại giúp nhận diện nhanh với mã có độ phản chiếu cao trên màn hình.

Trước đó, 3 tác giả: Thượng tá Huỳnh Đức Trung, Đại úy Nguyễn Đức Duy và Đại úy Đinh Hồ Trâm Anh đồng nghiên cứu, xây dựng và đưa vào thí điểm phần mềm Foreign Risk Forecasting Analyzer (FRF) với tên gọi: “Hệ thống FRF - Phần mềm quản lý và dự báo rủi ro vi phạm pháp luật, tội phạm quốc tế của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Sáng kiến cải cách hành chính này đã được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cải cách hành chính Bộ Công an tiến hành xét duyệt ngày 23/7/2026.

Tiếp đó vào ngày 15/9/2026, Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức triển khai phần mềm hỗ trợ pháp lý và an toàn cho khách du lịch quốc tế, thông qua nền tảng “Khanh Hoa Travel Assistance” đến các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phần mềm này là công trình do 4 tác giả: Thượng tá Huỳnh Đức Trung, Đại úy Nguyễn Đức Duy, Đại úy Đinh Hồ Trâm Anh và Đại úy Phạm Trung Kiên, nghiên cứu, xây dựng.