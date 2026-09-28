EPS nâng hiệu quả sửa chữa, bảo dưỡng bằng công nghệ số

Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy Điện EVNGENCO3 (EPS) đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sửa chữa bảo dưỡng, quản trị điều hành và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kỹ sư EPS khai thác dữ liệu phục vụ giám sát, chẩn đoán và cảnh báo sớm tình trạng thiết bị.

Trong lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện, EPS tăng cường khai thác dữ liệu từ trung tâm giám sát chẩn đoán từ xa RMS để giám sát, chẩn đoán và cảnh báo sớm các sự kiện bất thường tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1.

Trên nền tảng dữ liệu này, EPS tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ học máy (Machine Learning) để xây dựng mô hình cảnh báo sớm bất thường đối với các thiết bị quay như quạt khói - gió, bơm nước cấp, bơm nước ngưng; đồng thời mô hình hóa đánh giá hiệu suất tuabin hơi.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, EPS còn ứng dụng công nghệ mô phỏng CFD để đánh giá, phân tích quá trình cháy trong lò hơi và đề xuất các phương án vận hành phù hợp với nhiều loại than trộn khác nhau. Những khuyến cáo từ kết quả mô phỏng CFD góp phần cải thiện quá trình cháy, nâng cao hiệu suất lò hơi, giảm suất hao nhiệt của nhà máy.

Trong công tác quản trị, EPS khai thác các hệ thống dùng chung như ERP, HRMS, Digital Office, E-payment cùng các ứng dụng nội bộ về điều phối nguồn nhân lực, quản lý chứng chỉ an toàn trong xử lý công việc, quản lý hồ sơ, trao đổi thông tin và thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

EPS từng bước đổi mới phương thức quản trị trên môi trường số.

Sau khi hoàn thành 17 nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch Tổng công ty Phát điện 3, trong giai đoạn 2026-2030, EPS tiếp tục số hóa công tác quản lý đào tạo, quản lý thiết bị bằng mã QR và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện. Song song đó, EPS tiếp tục duy trì phong trào "Sáng tạo liên tục trong công việc", khuyến khích người lao động đề xuất những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cách làm mới từ thực tiễn công việc, trong đó nhiều sáng kiến từ phong trào đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả và giá trị ứng dụng.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, công ty có 29 sáng kiến được công nhận, gồm 3 sáng kiến cấp EVN, 12 sáng kiến cấp Tổng công ty và 14 sáng kiến cấp Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty EPS đã hoàn thành hai đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ gồm "Ứng dụng giải pháp chẩn đoán, đánh giá động cơ điện online qua phân tích tín hiệu dòng điện (MCSA)" và "Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị gia công cổ trục rotor tại hiện trường và Quy trình hàn phục hồi cổ trục rotor".

Giải pháp chế tạo bộ AC Auto Loadbank trong thử nghiệm Inverter - Hệ thống UPS được công nhận sáng kiến cấp EVN năm 2025.

Việc chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, số hóa quy trình công việc, gắn quá trình chuyển đổi số với yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đã góp phần giúp EPS nâng cao năng lực làm chủ công nghệ trong sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện.