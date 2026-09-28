Tên lửa chống tăng KARAOK gây kinh ngạc khi lần đầu tiên bắn hạ UAV 'kiểu Shahed'

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống tên lửa chống tăng KARAOK đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái giữa không trung lần đầu tiên. Công ty ROKETSAN cho biết, tổ hợp này có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở cự ly ngắn.

KARAOK ban đầu được phát triển như một tổ hợp nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa sử dụng đầu dò ảnh nhiệt kết hợp với hệ thống quán tính. Nguyên tắc dẫn đường là "bắn và quên".

Trong bài kiểm tra, một máy bay không người lái "kiểu Shahed" được sử dụng làm mục tiêu. Tên lửa đã đuổi kịp chiếc UAV và phá hủy nó bằng cách va chạm trực tiếp mà không kích nổ đầu đạn.

"Hệ thống tên lửa chống tăng tầm ngắn KARAOK của chúng tôi đã bắn trúng mục tiêu trên không lần đầu tiên, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng".

Bằng cách trang bị cho vũ khí của mình những khả năng mới, chúng tôi tiếp tục cung cấp những giải pháp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thay đổi trên chiến trường", đại diện Công ty ROKETSAN cho biết.

Hệ thống tên lửa chống tăng KARAOK có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Công ty đã đặt các bệ phóng của tổ hợp lên một loại xe địa hình để dễ di chuyển.

Nhờ khả năng xuyên giáp cao, tên lửa này cung cấp thêm khả năng tác chiến trên chiến trường và có thể được sử dụng để chống lại cả mục tiêu cố định và di động.

Công ty ROKETSAN bắt đầu chế tạo tổ hợp này vào năm 2016. Đến năm 2022, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa KARAOK đi vào hoạt động.

Nhiệm vụ chính của các nhà thiết kế là phát triển một hệ thống không thua kém về đặc tính chiến thuật và kỹ thuật so với các tên lửa chống tăng hiện có của nước ngoài.

Đặc điểm quan trọng của KARAOK là đầu dò ảnh hồng ngoại (IIR) dạng ma trận. Người vận hành khóa mục tiêu trước khi phóng, sau đó tên lửa tự động bám theo mục tiêu.

Điều này giúp KARAOK khác với những hệ thống mà người vận hành phải tiếp tục theo dõi mục tiêu. Nhà sản xuất cho biết hệ thống có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm theo phương thức “phóng và quên”.

Tên lửa chống tăng KARAOK có 2 chế độ tấn công: Direct Attack (đánh trực tiếp) và Top Attack (đánh từ phía trên xuống khi tấn công xe bọc thép).

KARAOK có thể được xếp cùng nhóm với FGM-148 Javelin của Mỹ, Spike SR của Israel và một số hệ thống tên lửa chống tăng hạng nhẹ khác, mặc dù các loại vũ khí này có những đặc tính cụ thể rất khác nhau.

Tên lửa của tổ hợp KARAOK có cỡ nòng 125 mm và chiều dài 1.100 mm. Khối lượng của đạn và đầu đạn song song của nó không được tiết lộ. Trong khi đó trọng lượng của bệ phóng cùng với tên lửa và hệ thống dẫn đường nhỏ hơn 16 kg. Tầm bắn theo công bố là 2,5 km.

Động cơ nhiên liệu rắn hai tầng của tên lửa chống tăng KARAOK cho phép nó phóng từ trong không gian kín, điều này tỏ ra đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của các đơn vị đặc nhiệm.