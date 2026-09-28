Chuyển đổi số ở Gia Lai: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Các hoạt động diễn ra trong tháng 10/2026 với sự tham gia của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thành viên các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đội hình “Bình dân học vụ số” và người dân có nhu cầu được hỗ trợ kỹ năng số.

Một hoạt động trọng tâm là ra quân “Ngày thứ 7 số - Tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số” diễn ra đồng loạt tại các xã, phường ở tỉnh vào ngày 10/10 theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công dân số; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số công cộng, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ nhận diện website, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo và các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng; hướng dẫn hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp đưa sản phẩm lên môi trường số, sàn thương mại điện tử.

Đáng chú ý, mỗi Đoàn xã, phường tổ chức ít nhất một buổi ra quân “Ngày thứ 7 số” vào thứ Bảy hằng tuần trong tháng 10, góp phần duy trì hoạt động hỗ trợ kỹ năng số thường xuyên tại cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Tỉnh đoàn Gia Lai dự kiến tổ chức 20 lớp tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến về ứng dụng AI và công nghệ mới trong học tập, công việc và đời sống. Nội dung tập trung vào sử dụng các công cụ AI, trợ lý ảo, kỹ năng viết câu lệnh (prompt), ứng dụng AI trong học tập, công tác, truyền thông và hoạt động Đoàn - Hội; trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và đạo đức khi sử dụng AI.

Bên cạnh đó là “Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026” với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”. Chương trình gồm triển lãm “Không gian sáng tạo số thanh thiếu nhi Gia Lai”, trải nghiệm về AI, robotics, lập trình, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin; tổ chức các talkshow, seminar về AI, định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số và cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tỉnh đoàn dự kiến tổ chức chương trình ký kết phối hợp về chuyển đổi số tại phường Quy Nhơn Nam; ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp công nghệ nhằm đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, thông qua chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn Gia Lai hướng tới nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng; khuyến khích thanh niên ứng dụng AI, công nghệ số để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát hiện và lan tỏa các sáng kiến, sản phẩm số tiêu biểu. Các hoạt động ưu tiên địa bàn nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã hạt nhân chuyển đổi số, góp phần đưa kỹ năng, tiện ích số đến gần hơn với người dân.