Đình Lập xây dựng nông thôn mới

Năm 2026, Đình Lập là 1 trong 5 xã điểm trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Bà Đàm Thị Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: UBND xã luôn xác định việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, trong đó có xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND xã đã triển khai kế hoạch xây dựng NTM, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn, khơi thông các nguồn lực để từng bước triển khai thực hiện các tiêu chí.

Công nhân thi công hạng mục công trình nâng cấp Trường Mầm non xã Đình Lập

Đối với các tiêu chí cần sự chung sức của người dân, UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tham gia qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội; lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt từ xã đến các thôn; tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, môi trường...

Qua đó, người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực chung tay thực hiện. Bà Hoàng Thị Hồng, Trưởng thôn Bình Chương, xã Đình Lập cho biết: Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, người dân trên địa bàn thôn đã đóng góp gần 350 công lao động và hơn 60 triệu đồng để làm đường giao thông, thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường.

Cùng với người dân thôn Bình Chương, tính từ đầu năm 2026 đến nay, người dân các thôn khác của xã đã tích cực đóng góp tiền mua vật liệu, ngày công trị giá khoảng 5 tỷ đồng để chung sức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất...

Bên cạnh huy động sức dân, UBND xã Đình Lập chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn lực để triển khai các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng hạ tầng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, từ nguồn ngân sách khoảng 50 tỷ đồng, xã đã phân bổ để triển khai xây dựng, nâng cấp các công trình trường học, đường giao thông, nước sinh hoạt và hỗ trợ triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí NTM khác.

Bà Vũ Thị Hương, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đình Lập cho biết: Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM ở xã. Qua rà soát, đến nay, xã đã đạt 4/10 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại tiến độ đạt 70% - 90%.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, vì vậy, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Đình Lập đang tăng tốc triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, cấp ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đã khởi công xây dựng. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng mới, sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn; cứng hóa 7 km đường trục thôn. Cùng với đó, UBND xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung sức tham gia thực hiện các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, phát triển sản xuất, an ninh trật tự...

Với những kết quả đạt được đến thời điểm này cùng với các giải pháp đã và đang được triển khai tích cực, tin tưởng rằng thời gian tới, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã Đình Lập sẽ có sự bứt phá rõ nét hơn nữa. Từ đó giúp xã sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2026 theo kế hoạch đề ra.