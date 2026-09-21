Cận cảnh nhà xưởng 'băm nát' sông Nhuệ trước lệnh xử lý khẩn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Toàn cảnh khúc sông Nhuệ chảy qua địa bàn phường Đại Mỗ (Thành phố Hà Nội). Khu vực này đang oằn mình gánh chịu hàng loạt nhà xưởng lợp mái tôn xanh quy mô lớn cắm móng sát mép nước.

Không gian thoát lũ bị xâm thực nghiêm trọng. Lều lán, xưởng tạm quây tôn kín mít đua nhau vươn ra sát dòng nước đục ngầu, tạo thành một vách ngăn chắn ngang bờ bãi.

Khối nhà xưởng khổng lồ nằm kề một bãi tập kết vật liệu công nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông. Toàn bộ áp lực từ các cọc thép, phế liệu nặng nề đang đè trực tiếp lên hành lang bảo vệ luồng lạch.

Tại những khúc cua, dải xưởng tôn kéo dài hàng trăm mét bám rịt lấy bờ bãi. Dòng chảy bị ép nghẹt, thu hẹp đáng kể so với mặt cắt tự nhiên.

Vách tôn dựng sát mép. Cọc tuýp sắt hoen gỉ và lưới B40 cắm thẳng xuống bùn lầy để làm bệ đỡ cơi nới diện tích sinh hoạt, trực tiếp "bóp nghẹt" dòng sông.

Lán trại chắp vá cheo leo ngay trên mặt nước. Nền móng chỉ là vài thanh sắt, ván gỗ mỏng manh. Vật dụng sinh hoạt treo lủng lẳng cách mặt sông chưa đầy một sải tay, chực chờ đổ sụp khi mưa bão vỗ bờ.

Những khoảnh đất hiếm hoi chưa bị lợp tôn...

Khuất sau các mảng tôn khổng lồ là một hiện trường nhếch nhác. Phế liệu công nghiệp, rác thải vứt ngổn ngang tạo thành những bãi rác tự phát bốc mùi nồng nặc.

Lối đi hẹp dẫn vào khu dân cư ven sông cũng biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng. Tôn vách, khung nhôm kính xếp tràn ra mép đường.

Biển "Cho thuê nhà để xe (có mái)" dán công khai trên vách tôn gỉ sét.

Sự lấn chiếm đồng loạt ở cả hai bên bờ khiến dòng chảy sông Nhuệ thoi thóp, mất dần khả năng tiêu thoát nước tự nhiên.

Nhìn qua lớp rào thép, luồng lạch ngập ngụa cỏ dại và rác thải. Việc kiên quyết xử lý vi phạm, nhổ bỏ cọc sắt và tháo dỡ nhà xưởng trả lại hiện trạng cho sông Nhuệ theo chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội là mệnh lệnh cấp thiết lúc này.