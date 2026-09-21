Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã công bố các Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng về Sở Công Thương; Quyết định số 1878/QĐ-SNV ngày 21/9/2026 về việc biệt phái công chức; Quyết định số 4311/QĐ-SCT ngày 21/9/2026 về việc giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản cho Phòng Quản lý Công nghiệp.

Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản là nội dung quan trọng trong quá trình sắp xếp, phân định nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Công tác bàn giao được thực hiện trên cơ sở bảo đảm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương ký Biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương đã ký Biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.