Đà Nẵng: Ngành Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, xử lý điểm nghẽn

Ngành Xây dựng Đà Nẵng hoàn thành 3/3 nhiệm vụ được giao chủ trì

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tại Sở Xây dựng (đến hết ngày 30/11/2026), sở đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện.

Ngành Xây dựng TP Đà Nẵng đã đã hoàn thành 3/3 nhiệm vụ được giao chủ trì.

Theo đó, việc triển khai nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo 57 thành phố giao tại Kế hoạch số 02 ngày 16/7/2026.

Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng cho biết, kế hoạch còn nhằm tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ; góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn, dựa trên dữ liệu.

Đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

Cuối cùng là thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng; khắc phục đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai, giải ngân chậm.

Để thực hiện việc trên, Sở Xây dựng xác định kế hoạch được tổ chức trên nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng; cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo phân công.

Ngoài ra, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng kiểm chứng được.

Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả; không xác nhận hoàn thành đối với sản phẩm còn là dự thảo, chưa được ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chưa đưa vào sử dụng, trừ trường hợp sản phẩm được giao là hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sau thời gian triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, ngành Xây dựng TP Đà Nẵng đã hoàn thành 3/3 nhiệm vụ được giao chủ trì (thuộc nhóm nhiệm vụ Trung ương giao UBND TP chủ trì triển khai).

Cụ thể, đã lựa chọn TTHC đặc thù hoặc nhóm TTHC đặc thù để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong TTHC dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

Thứ 2, đã thực hiện rà soát cung cấp thông tin liên quan đến triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.

Cuối cùng là thống kê, rà soát hiện trạng; báo cáo và đề xuất nhu cầu kinh phí (nếu có) để đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số; trong đó, ưu tiên máy tính và phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin thêm, hiện sở đang tiếp tục triển khai 11 nhiệm vụ thường xuyên (thuộc nhóm nhiệm vụ Trung ương giao UBND thành phố phối hợp triển khai) theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương đến hết ngày 30/11.

Kịp thời xử lý các điểm nghẽn đã được nhận diện

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng, thực hiện triển khai Kế hoạch hành động số 05 ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND TP, Ban Chỉ đạo UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Đà Nẵng đã hoàn thành rà soát, đăng ký nhu cầu và đang triển khai thủ tục mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, UBND TP và Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời xử lý các điểm nghẽn đã được nhận diện.

Đến nay, địa phương hoàn thành 1/8 nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung giao chủ trì; 7/8 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện theo lộ trình đến 30/11/2026. Đối với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đến nay đã hoàn thành 14/29 nhiệm vụ và đang thực hiện 15/29 nhiệm vụ.

Ông Hồng chia sẻ, sau 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương đã hoàn thành báo cáo, đề xuất UBND TP thống nhất phương án và đang triển khai thực hiện xử lý các "điểm lõm sóng" và "điểm thiếu điện" tại các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã hoàn thành rà soát, đăng ký nhu cầu và đang triển khai thủ tục mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, hoàn thành lựa chọn nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đang triển khai xây dựng phương án để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho hay, TP Đà Nẵng xác định 10 nhóm điểm nghẽn gồm: Thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỹ luật thực thi và tuân thủ.

Các điểm nghẽn chính được nhận diện cụ thể, đó là hạ tầng số khi hiện nay 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương đã được bố trí trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn với mục tiêu tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được trang bị đầy đủ các trang thiết bị đầu cuối chuyên dùng phục vụ làm việc trên môi trường số, không chỉ đảm bảo việc truy cập, xử lý các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mà còn đảm bảo sử dụng các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công tác chuyên môn.

Theo đó, thành phố đang giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, tổng hợp và Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương mua sắm bổ sung trang thiết bị, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Về dữ liệu và nền tảng số, Đà Nẵng hiện có 94 cơ sở dữ liệu được xác định chia sẻ, dùng chung trong các cơ quan nhà nước, hơn 1.000 bộ dữ liệu đã được đưa về kho dữ liệu dùng chung.

Thứ hai là, về dữ liệu số và nền tảng số, thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng, khai thác dữ liệu và các nền tảng số.

Đà Nẵng hiện có 94 cơ sở dữ liệu được xác định chia sẻ, dùng chung trong các cơ quan Nhà nước, hơn 1.000 bộ dữ liệu đã được đưa về kho dữ liệu dùng chung; đã cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu mở tập trung, thống nhất trên Cổng dữ liệu thành phố tại địa chỉ https://opendata.danang.gov.vn hoặc https://congdulieu.vn với hơn 2.500 bộ dữ liệu, gần 9.000 bảng dữ liệu và hàng nghìn dịch vụ API đã phục vụ hiệu quả cho việc giám sát, điều hành của lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện, chuẩn hóa và liên thông các hệ thống số, các cơ sở dữ liệu phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66 và phục vụ phát triển kinh tế dữ liệu mới có kết quả ban đầu, cần tiếp tục thực hiện theo thực chất, rộng khắp và hiệu quả.

Thứ ba là về nguồn nhân lực, thành phố đã phê duyệt danh mục, số lượng vị trí công việc và số lượng chỉ tiêu hợp đồng nhiệm vụ của công chức theo Nghị định số 173 ngày 30/6/2025 của Chính phủ.

Trong đó có vị trí về Hợp đồng lao động làm công tác về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, theo đó, các xã, phường đã triển khai công tác tuyển dụng hợp đồng lao động. Đến nay 100% xã phường đã bố trí đủ 1 hoặc 2 cán bộ công nghệ thông tin theo chủ trương của UBND TP.

Tuy vậy, ông Hồng cũng cho hay, việc đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, đặc biệt là về quản trị dữ liệu, an ninh mạng cho cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện công tác vận hành hệ thống cần triển khai thường xuyên, liên tục đổi mới, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.