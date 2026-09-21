'Thần đèn' dời căn nhà 300 tấn, nhường đất mở đường đến sân bay Long Thành

Những ngày qua, người dân lưu thông trên đường ĐT765, đoạn qua xã Xuân Phú (TP Đồng Nai), không khỏi tò mò khi chứng kiến một căn nhà nặng khoảng 300 tấn được nâng khỏi nền móng rồi từ từ di chuyển sang vị trí mới.

Vị trí dịch chuyển căn nhà rộng khoảng 180m2.

Theo ghi nhận của P.V VietNamNet ngày 20/9, căn nhà rộng khoảng 180m2 đã được nâng khỏi nền móng cũ và di chuyển được khoảng 2/3 quãng đường đến vị trí mới.

Công nhân lót các tấm ván gỗ để chuẩn bị di chuyển căn nhà trên con lăn.

Bên dưới công trình là hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực và các thiết bị chuyên dụng. Sau mỗi lần di chuyển một đoạn ngắn, công nhân kiểm tra độ cân bằng, vị trí chịu lực và kết cấu căn nhà trước khi tiếp tục.

Trong quá trình di dời, căn nhà vẫn được giữ gần như nguyên trạng. Những bức tường, mái ngói và hệ thống cửa được bảo vệ để hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Dây xích kết nối với kích thủy lực để kéo căn nhà di chuyển.

Để thực hiện việc di dời, các kỹ sư phải khảo sát toàn bộ kết cấu, xác định trọng lượng, nền móng và các vị trí chịu lực của căn nhà. Phương án đặt kích, gia cố và hướng di chuyển được tính toán chi tiết trước khi thi công.

Người trực tiếp đảm nhận việc di dời là ông Nguyễn Minh Tài, Giám đốc Công ty nâng chỉnh nhà nghiêng Thiên Lộc, người được nhiều khách hàng gọi với biệt danh “thần đèn”.

Theo phương án, căn nhà được nâng khỏi nền móng cũ, sau đó di chuyển lùi khoảng 30m. Từ vị trí này, công trình tiếp tục được dịch chuyển ngang khoảng 42m để đưa về nền móng mới đã chuẩn bị sẵn.

Phía bên trong nền nhà được phá bỏ, chỉ giữ lại bộ khung căn nhà.

Ông Tài cho biết, di dời nhà nguyên khối khác hoàn toàn với tháo dỡ. Toàn bộ kết cấu phải được giữ ổn định trong suốt quá trình nâng và di chuyển.

“Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình nâng hoặc dịch chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ công trình. Trước khi thi công phải kiểm tra kỹ hiện trạng căn nhà để đảm bảo an toàn”, ông Tài nói.

Theo ông Trần Văn Hùng, đại diện gia đình, căn nhà được xây dựng khoảng 5 năm trước, có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng. Do nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường ĐT773, gia đình phải di dời để bàn giao mặt bằng.

Thay vì tháo dỡ, gia đình quyết định giữ lại căn nhà và thuê đơn vị chuyên nghiệp nâng, gia cố rồi di chuyển nguyên khối. Chi phí cho việc nâng và di dời căn nhà hơn 500 triệu đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Xuân Lộc, công tác giải phóng mặt bằng đường ĐT773 qua xã Xuân Phú đã hoàn thành. Các hộ dân có nhà, đất nằm trong phạm vi dự án đã di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trong số các công trình phải di dời, căn nhà mái Thái nằm ngay mặt tiền đường ĐT765 trở thành trường hợp đặc biệt khi gia đình lựa chọn giữ lại và di chuyển nguyên khối thay vì tháo dỡ.

Dự án đường ĐT773 dài khoảng 36km, quy mô 6-8 làn xe, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Xuân Hòa, điểm cuối tại Hương lộ 10, xã Xuân Đường kết nối với sân bay Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng, được khởi công ngày 10/7. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối khu vực với sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa khi sân bay đi vào khai thác.