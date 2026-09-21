Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo chạy đua giải ngân vốn mùa mưa bão

Dự kiến đến ngày 30/9/2026 công trình kè chống sạt lở bờ biển Hội An sẽ hoàn thành, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVNc phục khẩn trương và hiệu quả. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là kết thúc niên độ ngân sách năm 2026, trong khi thời tiết tại thành phố Đà Nẵng đang bước vào mùa mưa bão, gây bất lợi cho thi công xây lắp; áp lực giải ngân tổng số vốn còn lại vô cùng nặng nề.

Trước tình hình đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đặt quyết tâm chạy đua với thời gian, vượt khó với thời tiết, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân tối thiểu 95% và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo báo cáo, đến tháng 9/2026, toàn thành phố Đà Nẵng đã giải ngân hơn 11.474 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 50,2%. Trong đó, 16 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đến 31/8/2026, tương đương tối thiểu 72%.

Bên cạnh đó, có 22 dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành bàn giao hồ sơ lưu trữ theo quy định và 27 sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp bị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê bình.

Đối với các công trình động lực, trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố phải làm rõ trách nhiệm, khắc phục ngay sự chậm trễ tại Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hiện mới giải ngân được 6,99%; báo cáo UBND thành phố trước 30/9 và đẩy nhanh tiến độ để giải ngân hơn 60,04 tỷ đồng còn lại trong năm 2026.

Hiện tại công trình đường tránh lũ nối Quốc lộ 14 H với Quốc lộ 1A đã thi công đảm bảo an toàn vượt lũ. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố phải tháo gỡ vướng mắc, giải ngân dứt điểm 2,35 tỷ đồng còn lại tại Dự án Tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu thương mại tự do.

Đối với 4 công trình trọng điểm đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, chủ đầu tư tiếp tục bám sát công trường, khẩn trương nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành để hoàn ứng số tiền 1.446,12 tỷ đồng theo cam kết.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đẩy nhanh khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chuẩn bị đầu tư đối với 418 dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhất là các công trình giáo dục, hạ tầng giao thông quy mô lớn, bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn khởi công theo kế hoạch.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát từng hồ sơ, phân loại các nhóm vướng mắc về nguồn gốc đất đai, nhân khẩu, đơn giá tài sản, vật kiến trúc; ưu tiên giải tỏa dứt điểm các vị trí nút thắt hạ tầng kỹ thuật và khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ bố trí chỗ ở cho người dân.

Các địa phương cần đẩy mạnh dân vận, đối thoại trực tiếp, công khai chính sách bồi thường đối với các dự án động lực như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, Tuyến đường liên kết vùng… Đối với trường hợp cố tình cản trở, chây ỳ sau khi thành phố đã giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định, các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo thẩm quyền để bàn giao mặt bằng thi công.