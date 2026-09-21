Rà soát kỹ các chính sách trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: VGP.

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được xây dựng và hoàn thiện bước đầu. Cơ quan soạn thảo đã tiến hành rà soát 64 luật, bộ luật có liên quan trực tiếp, đồng thời tiếp thu ý kiến từ Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình các ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các chuỗi hội thảo lấy ý kiến tại ba miền; phối hợp cùng Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội tổ chức hội thảo chuyên đề tại Đà Nẵng và TP HCM.

Cơ quan soạn thảo cũng làm việc chặt chẽ với Bộ Xây dựng nhằm thống nhất các rào cản kỹ thuật giao thoa giữa luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; đồng thời phối hợp cùng Bộ Tài chính làm rõ cơ chế tài chính và định giá đất. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Công an hoàn tất thủ tục kỹ thuật để đưa hồ sơ dự thảo lên hệ thống VNeID nhằm xin ý kiến nhân dân rộng rãi.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 7 nhóm chính sách

Dự thảo Luật lần này được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025. Theo đó, đạo luật sẽ chỉ quy định những vấn đề mang tính khung và nguyên tắc cốt lõi; các nội dung thường xuyên biến động được phân cấp, giao cho Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương quy định chi tiết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Dự thảo bám sát 7 nhóm chính sách trọng tâm, bao gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Dự thảo cũng đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước thông qua phân cấp, phân quyền. Đồng thời, dự thảo hướng tới siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác thanh tra, giám sát, giải quyết tranh chấp và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ các chính sách còn nhiều ý kiến khác nhau

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các đại biểu đã tập trung làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc lớn trong dự thảo, đặc biệt là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất.

Quán triệt tinh thần đổi mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu thiết kế dự thảo theo hướng chỉ đưa vào luật những quy định mang tính nguyên tắc nhằm đảm bảo tính ổn định, hạn chế việc phải sửa đổi liên tục khi thực tiễn phát sinh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP.

Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, rà soát kỹ lưỡng. Trong đó, yêu cầu đánh giá lại toàn diện chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước và phát sinh tiêu cực. Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, cần nghiên cứu thiết kế linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và chế tài xử lý tình trạng đất bỏ hoang. Trên cơ sở đó, giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm các chính sách được triển khai đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Thu Thảo