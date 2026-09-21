Lâm Đồng hôm nay 21/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ngày 21/09 ghi nhận nhiều thông tin chỉ đạo điều hành quan trọng, nổi bật là công tác ứng phó khẩn cấp với tình trạng sạt lở trên tuyến đèo huyết mạch Prenn và các giải pháp phòng ngừa thiên tai mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri, quản lý quy hoạch đô thị tại Đà Lạt cùng các chương trình chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm cũng được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Điểm nhanh

Hạ tầng giao thông — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo huy động nguồn lực tập trung xử lý điểm sạt lở, bảo đảm an toàn lưu thông qua khu vực cửa ngõ Đà Lạt.

Phòng chống thiên tai — Vận hành điều tiết nước 10 hồ chứa Đông Lâm Đồng để phòng lũ: Bắt đầu điều tiết nước qua tràn hồ Phan Dũng song song với 9 hồ chứa hiện hữu để chủ động phòng lũ và cấp nước cho hồ Lòng Sông.

Quy hoạch đô thị — Lâm Đồng rà soát quy hoạch 5 phường liền kề tại Đà Lạt: Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp khảo sát thực địa Đồ án quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trật tự an toàn giao thông — Lần đầu tiên Lâm Đồng xử phạt 5 tài xế lái xe liên tục hơn 7 giờ: Phòng Cảnh sát giao thông trích xuất dữ liệu giám sát hành trình, xử phạt các lái xe khách chạy quá quy định cho phép.

Nghị trường và dân cử — Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng: Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, kết nối trực tuyến tới 84 xã, phường.

Văn hóa và lễ hội — Gần 2.200 lồng đèn tham gia Lễ hội Trung Thu 2026 khu vực Đông Lâm Đồng: Các cơ quan chức năng họp rà soát khâu chuẩn bị tổ chức lễ hội tại phường Phan Thiết.

Thể thao thành tích cao — Lam Dong Taekwondo Athlete Wins Back-to-Back World Gold Medals in South Korea: Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim đóng góp vào 2 tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch quyền thế giới 2026 ở Hàn Quốc.

Các mảng tin nổi bật

Giao thông, quy hoạch và phòng chống thiên tai

Tình hình an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật là trọng tâm điều hành trong ngày. Trực tiếp kiểm tra hiện trường điểm sạt lở trên tuyến đèo Prenn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương làm thủ tục công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời xử lý công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Lâm Đồng triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn: Đơn vị thi công và lực lượng chức năng đang khẩn trương giám sát, bảo đảm thông xe an toàn trên tuyến cửa ngõ Đà Lạt.

Vận hành điều tiết nước 10 hồ chứa Đông Lâm Đồng để phòng lũ: Công ty Khai thác Công trình thủy lợi thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn hồ Phan Dũng và tiếp tục điều tiết tại 9 hồ chứa khác.

Lâm Đồng rà soát quy hoạch 5 phường liền kề tại Đà Lạt: Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế để hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung đô thị khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chính trị – xã hội và an sinh cộng đồng

Các chương trình chăm lo đời sống người dân, hoàn thiện hành lang chính sách cùng công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng: Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Nhân Cơ và truyền hình trực tuyến đến 84 điểm cầu xã, phường.

Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân: Giao ban công tác dân vận quý III và 9 tháng của Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu bám sát đời sống nhân dân.

Quan tâm các giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tại Lâm Đồng: Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam làm việc tại xã Đức Trọng về chính sách an sinh và mô hình sinh kế.

Mái ấm nhân ái nâng bước 4 chị em mồ côi: Trao tặng căn nhà trị giá hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Tân Hội cho 4 chị em mồ côi cha từ nguồn hỗ trợ của cộng đồng.

Ấm áp “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” nơi biên giới: Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp trao quà Trung thu cho 550 trẻ em tại xã Đắk Wil.

4.291 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026: Toàn tỉnh ghi nhận 1.045 tác phẩm vào vòng cấp tỉnh sau các đợt phát động cơ sở.

Kinh tế, pháp luật và chuyển đổi số

Tỉnh đặt mục tiêu tăng tốc các chỉ số sản xuất, đồng thời chấn chỉnh công tác hành chính và siết chặt quy định an toàn giao thông vận tải đường bộ.

Lâm Đồng phấn đấu 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận hỗ trợ chuyển đổi số: Đẩy mạnh các khóa kỹ năng số, thương mại điện tử và giải pháp công nghệ cho các cơ sở kinh doanh.

Lam Dong Industry and Trade Targets Double-Digit Growth: Ngành Công Thương Lâm Đồng kỳ vọng đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026 nhờ tín hiệu phục hồi sản xuất và xuất khẩu.

Lần đầu tiên Lâm Đồng xử phạt 5 tài xế lái xe liên tục hơn 7 giờ: Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện hành vi điều khiển phương tiện quá 4 giờ liên tục qua hệ thống giám sát.

Lâm Đồng góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm: Tọa đàm chuyên đề do Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước tổ chức tại địa phương.

Đã hết cảnh “vòng vèo” cấp sổ đỏ?: Lâm Đồng thực hiện hai quyết định pháp lý quan trọng nhằm minh bạch quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Văn hóa, thể thao và du lịch

Các địa phương tích cực chuẩn bị cảnh quan và kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn trong những tháng cuối năm.

Gần 2.200 lồng đèn tham gia Lễ hội Trung Thu 2026 khu vực Đông Lâm Đồng: Đêm hội sắc màu sắp diễn ra với sự tham gia của đông đảo học sinh và các cơ quan đơn vị.

Residents join hands to beautify Lam Dong for festival season: Người dân tích cực trồng và chỉnh trang cây xanh, hoa tươi hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11.

Lam Dong Cultural Industries Plan Takes Shape: Xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến công chúng bằng tình yêu di sản: Hội thi ý tưởng sáng tạo trong truyền thông di sản tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

21/09/2026 17:53 — Gần 2.200 lồng đèn tham gia Lễ hội Trung Thu 2026 khu vực Đông Lâm Đồng

21/09/2026 17:15 — 4.291 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

21/09/2026 16:44 — Lâm Đồng phấn đấu 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận hỗ trợ chuyển đổi số

21/09/2026 14:46 — Lâm Đồng rà soát quy hoạch 5 phường liền kề tại Đà Lạt

21/09/2026 13:25 — Lam Dong Industry and Trade Targets Double-Digit Growth

21/09/2026 12:50 — Residents join hands to beautify Lam Dong for festival season

21/09/2026 12:39 — Lâm Đồng triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn

21/09/2026 12:35 — Quan tâm các giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tại Lâm Đồng

21/09/2026 12:19 — Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng

21/09/2026 10:54 — Lần đầu tiên Lâm Đồng xử phạt 5 tài xế lái xe liên tục hơn 7 giờ

21/09/2026 10:38 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

21/09/2026 10:36 — Lam Dong Taekwondo Athlete Wins Back-to-Back World Gold Medals in South Korea

21/09/2026 10:25 — Lam Dong Cultural Industries Plan Takes Shape

21/09/2026 10:25 — Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân

21/09/2026 09:58 — Ấm áp “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” nơi biên giới

21/09/2026 09:58 — Lâm Đồng góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

21/09/2026 09:53 — Vận hành điều tiết nước 10 hồ chứa Đông Lâm Đồng để phòng lũ

21/09/2026 05:09 — Mái ấm nhân ái nâng bước 4 chị em mồ côi

21/09/2026 05:06 — Đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến công chúng bằng tình yêu di sản

21/09/2026 05:02 — Đã hết cảnh “vòng vèo” cấp sổ đỏ?

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