Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 4 xã khu vực Khánh Vĩnh
Ngày 21-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri 4 xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 2; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm...
Cử tri các xã kiến nghị một số vấn đề như: Cần quan tâm, đầu tư trạm bơm cung cấp nước phục vụ khu sản xuất tại thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh; nâng cấp tuyến đường kết nối Trung Khánh Vĩnh với Bắc Khánh Vĩnh; đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng dọc một số tuyến đường trên địa bàn; sửa chữa mặt đường một số đoạn tuyến bị xuống cấp để tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân; sớm triển khai tổ chức ăn bán trú tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn; quan tâm chế độ cho những người làm công tác bảo mẫu, cấp dưỡng tại các cơ sở giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký học, thi giấy phép lái xe hạng A1…
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo 4 xã đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/quoc-hoi-hdnd/202609/dai-bieu-hdnd-tinh-khanh-hoa-tiep-xuc-cu-tri-4-xa-khu-vuc-khanh-vinh-e9c1d8c/