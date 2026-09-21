Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 4 xã khu vực Khánh Vĩnh

Ngày 21-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri 4 xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 2; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm...

Cử tri các xã kiến nghị một số vấn đề như: Cần quan tâm, đầu tư trạm bơm cung cấp nước phục vụ khu sản xuất tại thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh; nâng cấp tuyến đường kết nối Trung Khánh Vĩnh với Bắc Khánh Vĩnh; đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng dọc một số tuyến đường trên địa bàn; sửa chữa mặt đường một số đoạn tuyến bị xuống cấp để tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân; sớm triển khai tổ chức ăn bán trú tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn; quan tâm chế độ cho những người làm công tác bảo mẫu, cấp dưỡng tại các cơ sở giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký học, thi giấy phép lái xe hạng A1…

Cử tri xã Trung Khánh Vĩnh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo 4 xã đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.