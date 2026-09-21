Đề nghị công khai các đơn vị thực hiện không nghiêm kết luận của kiểm toán

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành thảo luận. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá cao các kết quả Kiểm toán Nhà nước đạt được trong 8 tháng đầu năm; trong đó có việc ban hành 33/53 văn bản, và dự kiến sẽ hoàn thành 20 văn bản còn lại trong những tháng cuối năm; kiến nghị xử lý vướng mắc, bất cập về chính sách trong 138 văn bản, kiến nghị xử lý tài chính trên 47.000 tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD…

Chủ nhiệm Lê Thị Nga ghi nhận việc Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức 79 cuộc kiểm tra đôn đốc thực hiện kiến nghị, đáp ứng được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đánh giá tích cực về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua, việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến xử lý tài chính đạt tỷ lệ 73% là "con số rất tốt và đáng ghi nhận từ trước đến nay”.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế về xử lý cơ chế, chính sách. Tỷ lệ thực hiện các kiến nghị về sửa đổi, hủy bỏ cơ chế, chính sách còn rất thấp, mới chỉ đạt 21%.

“Việc thu hồi tiền cho ngân sách là cần thiết, nhưng nếu lỗ hổng cơ chế vẫn còn thì sai sót đó sẽ tiếp tục lặp lại ở các đơn vị khác trong các kỳ kiểm toán sau; đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung nguồn lực để cải thiện và khắc phục các bất cập thể chế do kiểm toán phát hiện, đặc biệt là những vấn đề bất cập phổ biến, mang tính lặp đi lặp lại qua nhiều năm”, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định góp ý về kế hoạch năm 2027. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Góp ý về kế hoạch năm 2027, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất lập danh mục công khai đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm các kết luận, kiến nghị của kiểm toán; áp dụng biện pháp đôn đốc theo cấp độ: lần 1 nhắc nhở, lần 2 phê bình, lần 3 tiến hành kiểm tra, xử lý.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi rõ vào kết luận chỉ đạo theo hướng: từ năm 2027 trở đi, báo cáo công tác năm của Kiểm toán Nhà nước sẽ chốt số liệu trọn vẹn theo năm tài chính (từ ngày 1-1 đến ngày 31-12) và trình Quốc hội vào kỳ họp đầu năm (kỳ họp tháng 5) thay vì báo cáo theo mốc thời gian giữa năm như hiện nay.

Trước đó, báo cáo về kế hoạch năm 2027, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026 tại 100% các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Trong số các chương trình, dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, chú trọng kiểm toán các dự án hạ tầng quy mô lớn tiêu biểu gồm: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), dự án đường Vành đai 3 TPHCM, các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam... Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến tiến hành các chuyên đề kiểm toán riêng, sâu về ngành ngân hàng.