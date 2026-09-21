TP HCM: Hàng nghìn dự án vướng mắc, nguồn lực đất đai và vốn chờ được khơi thông

Gần 4.700 dự án bất động sản gặp vướng mắc

Theo thông tin từ Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, ngày 15/9 vừa qua là thời hạn mà các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và báo cáo phương án xử lý các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài.

Chủ trương là trong 5 năm tới (tính từ ngày 1/5/2026 đến ngày 1/5/2031) phải xử lý dứt điểm 100%, không được bỏ sót dự án tồn đọng, kéo dài nào mà không được xử lý, để khơi thông nguồn lực từ hàng chục ngàn héc-ta đất và hơn 2,5 triệu tỷ đồng bị chôn vào đất trong hàng chục năm qua để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi.

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/9 đã tổng hợp được tổng số 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trong phạm vi cả nước được đăng ký trên hệ thống 751 của Bộ Tài chính.

Kết quả cho thấy, có 3.407 dự án, chiếm 72,7% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng, được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn và các dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành, địa phương.

TP HCM đang đẩy nhanh quá trình tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, qua đó từng bước khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư. Ảnh: One Housing

Bên cạnh đó có 1.123 dự án, chiếm 23,97% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài đã được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Còn lại 155 dự án, chiếm 3,3% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, kịp thời rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc theo các nhóm vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 trên cơ sở các đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương.

Từ đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát triển 2 con số.

Nhiều dự án tại TP HCM được tháo gỡ khó khăn

Trong khi đó, tại TP HCM, theo báo cáo công bố cuối tháng 4/2026, toàn thành phố đã thống kê 838 dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài.

Đến ngày 5/9, UBND TP HCM cho biết có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với tổng diện tích hơn 30.691 ha và tổng giá trị đầu tư khoảng 658.084 tỷ đồng.

Trong số này, thành phố đã xử lý 417 dự án theo Kế hoạch 34/KH-UBND, với khoảng 17.000 ha đất và tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng.

Sau khi triển khai Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội và Chỉ thị 45/CT-UBND, Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp 921 dự án, gồm 421 dự án chuyển tiếp và 500 dự án đăng ký mới.

Chỉ sau 3 tháng triển khai, 233 dự án, tương đương 25,3%, đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc; 688 dự án còn lại, chiếm 74,7%, đã được các sở, ngành đề xuất phương án xử lý.

Vì vậy, HoREA đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản tiếp tục rà soát, báo cáo những dự án còn khó khăn, vướng mắc tồn đọng để đăng ký trên Hệ thống 45, qua đó có cơ sở xem xét, giải quyết dứt điểm.

HoREA cho rằng, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản TP HCM. Trong 7 tháng đầu năm 2026, có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng cộng 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn thấp tầng, tăng 1,64 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, dù nguồn cung được cải thiện, sức mua vẫn yếu do lãi suất vay cao và khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế, ảnh hưởng đến dòng tiền và thanh khoản của doanh nghiệp.

Trong khi đó, thị trường vẫn thiếu các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực, đặc biệt là nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp và nhà ở xã hội.

Trước thực tế này, Hiệp hội kỳ vọng tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 10-11/2026, các chủ trương, định hướng mới sẽ tiếp tục được thể chế hóa trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2024 và các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư và các quy định liên quan.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh quá trình tháo gỡ những vướng mắc còn lại, qua đó giải phóng nguồn lực đất đai, khơi thông vốn đầu tư và tạo thêm nguồn cung cho thị trường bất động sản.