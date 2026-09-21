Sắp khởi công dự án Lotte Eco Smart Thủ Thiêm

Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem được triển khai trên khu đất khoảng 7,54 ha tại lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cho biết sẽ khởi công các khối 2-1 và 2-3 thuộc dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào ngày 23/10. Đây là hai khối thuộc hợp phần thương mại - dịch vụ do Phát Đạt đảm nhiệm phát triển toàn bộ.

Theo doanh nghiệp, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm điều kiện khởi công theo kế hoạch. Sau khi khởi công, hai khối này dự kiến được xây dựng và hoàn thành trong vòng 3 năm, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m2.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là tổ hợp đô thị đa chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được quy hoạch trên 6 lô đất, ký hiệu từ 2-1 đến 2-6. Dự án nằm tại khu chức năng 2A, có quy mô khoảng 7,54 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm. Ảnh: PDR.

Theo cấu trúc hợp tác giữa Phát Đạt và Lotte, các bên phân chia vai trò phát triển theo từng hợp phần. Phát Đạt tham gia đồng phát triển phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Trong khi đó, doanh nghiệp trực tiếp phát triển các khối 2-1 và 2-3 thuộc hợp phần thương mại - dịch vụ, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Pháp nhân thực hiện dự án là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC. Hồi tháng 8, Phát Đạt cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán 7.666 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Sau giao dịch, Lotte Properties HCMC có 4 thành viên góp vốn gồm Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd nắm 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd nắm 11,47%; và Phát Đạt sở hữu 35%.

Với khoản thanh toán 7.666 tỷ đồng cho 35% vốn góp, giá trị vốn chủ sở hữu của Lotte Properties HCMC theo thương vụ này ước tính khoảng 21.903 tỷ đồng. Việc hoàn tất giao dịch giúp Phát Đạt chính thức tham gia phát triển một trong những dự án có quy mô lớn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.