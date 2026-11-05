Dính chùm!

Các đối tượng Trần Hậu (bên trái), Trần Vũ Lương (giữa) và Hồ Thúc Duẫn (bên phải) tại cơ quan Công an.

Các bị can vừa bị khởi tố, gồm: Phạm Ngọc Dũng (cựu Giám đốc BQLRPH) về hành vi: “Sử dụng trái phép tài sản”; Trần Vũ Lương (cựu Phụ trách kế toán BQLRPH) về 2 hành vi: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng trái phép tài sản”; Trần Hậu (cựu Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân) và Hồ Thúc Duẩn (cựu Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình) cùng về hành vi: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.