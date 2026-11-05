Đội 192 TP. Huế quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Đội 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ ở bản Ku Tài, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào. Ảnh: L.Sáu

Chiều ngày 5.11, thông tin từ Đội 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, đẩy mạnh thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm”, đơn vị vừa tìm thấy và cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

Trong đó, một hài cốt liệt sĩ được quy tập ở bản Ku Tài, huyện Sa Muội và một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc ở bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, đều thuộc tỉnh Salavan, Lào.

Theo Đội 192 TP. Huế, cả 2 hài cốt liệt sĩ còn nhiều đoạn xương và răng; di vật gồm cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm, các mảnh vải dù...

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin. Đội 192 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: L.Sáu

Thời gian qua, lực lượng Đội 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở địa bàn 2 tỉnh Salavan, Sê-kông (Lào), sớm đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình.

Thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026 - 2027, đến nay Đội 192 TP. Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Trong đó, địa bàn tỉnh Salavan quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Sê-kông là 3 hài cốt liệt sĩ.