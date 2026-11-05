Tuyên Quang khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

Hiện Nguyễn Văn Như bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Như (mặc áo đen).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 8/2026, Nguyễn Văn Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, thu hồi vàng bán kiếm lời. Sau đó, Như liên hệ, rủ một số người cùng tham gia khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc trong thời gian từ ngày 7/9/2026 đến ngày 9/9/2026.

Ngày 9/9/2026, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động nghiền, tuyển đất, đá để thu hồi vàng trái phép tại khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân thuộc thôn Minh Tâm.

Hiện trường vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hệ thống máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng nhiều công cụ, phương tiện và nguyên liệu phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng chưa thu hồi được vàng, chưa phát sinh lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép.

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Như từng bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng tiếp tục vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.