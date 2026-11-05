Địa chấn tại Champions League

Hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ, trước khi tận dụng lợi thế sân nhà và những điều chỉnh nhân sự để giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau 18 năm chờ đợi.

Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, hàng thủ hai đội liên tục để lộ những khoảng trống. Liverpool có cơ hội mở tỷ số sau các tình huống xử lý thiếu chắc chắn của đối phương, nhưng Victor Munoz và Bradley Barcola đều không tận dụng thành công.

Đội khách sau đó vươn lên dẫn trước nhờ cú volley của Trey Nyoni, bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cầu thủ trẻ 19 tuổi. Tuy nhiên, lợi thế của Liverpool không kéo dài lâu. Jeremy Jacquet mắc lỗi trong tình huống phòng ngự, tạo điều kiện để cựu cầu thủ MU, Mason Greenwood thực hiện quả đá phạt cho Fenerbahce gỡ hòa.

Liverpool nhận trái đắng tại Champions League.

Sau giờ nghỉ, Liverpool có thời điểm giành lại quyền kiểm soát và liên tục thử thách Ederson. Những điều chỉnh trên hàng công cũng nhanh chóng phát huy tác dụng.

Alexander Isak ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool tại Champions League ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, sau đường tạt bóng của Cody Gakpo. Pha lập công tưởng như giúp đội khách nắm quyền chủ động, nhưng thực tế lại không thể giải quyết những vấn đề trong khâu phòng ngự.

Fenerbahce một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Archie Brown tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để đệm bóng vào lưới. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng quyết định của Vedat Muriqi. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị bật cao đánh đầu vượt qua sự truy cản của Jacquet, đánh bại Alisson và hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Fenerbahce khi giúp họ chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại Champions League, gồm 4 trận hòa và 6 thất bại. Ngược lại, Liverpool tiếp tục gặp khó tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ chưa từng thắng trong bảy chuyến làm khách ở Champions League.

Hai lần dẫn trước nhưng vẫn trắng tay là lời cảnh báo rõ ràng về sự thiếu chắc chắn của "Lữ đoàn đỏ", đặc biệt trong những tình huống phòng ngự cố định.