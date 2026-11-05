Xử phạt chủ phương tiện tàng trữ hơn 181m3 cát không rõ nguồn gốc

Công an xã kiểm tra, phát hiện phương tiện vi phạm. (Ảnh:CACC)

Theo đó, Công an xã Thạnh Phong (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.G (SN 1988, cư trú xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) với tổng số tiền 27 triệu đồng về các hành vi “tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện theo quy định, thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng II”.

Trước đó, tại sông Eo Lói thuộc địa phận xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Thạnh Phong đã phối hợp Đồn Biên phòng Cổ Chiên kiểm tra phương tiện thuỷ nội địa tàu sắt số hiệu BTr-7081, do ông N.H.G. (cư trú xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an xã phát hiện trong khoang chứa của tàu sắt có chứa 181,17 khối cát san lấp không có nguồn gốc hợp pháp và ông N.H.G. vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nên đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kịp thời tố giác các hành vi khai thác trái phép, góp phần giữ vững trật tự quản lý nhà nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.