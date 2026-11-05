Tổng duyệt Phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại Bệnh viện đa khoa Nam Định

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN cùng các lực lượng chức năng đến phối hợp triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm và CHCN.

Tình huống giả định: Vào khoảng 15 giờ 30 phút (một ngày giả định), xảy ra cháy tại tầng 4 nhà D của Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Nguyên nhân giả định do chập điện hệ thống điều hòa trung tâm. Hệ thống cảnh báo cháy sớm, báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng không hoạt động nên đám cháy đã nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Khi có người phát hiện ra cháy, đã hô hoán báo động và sử dụng bình chữa cháy để dập cháy nhưng đám cháy đã lan rộng ngoài khả năng khống chế.

Lực lượng PCCC và CHCN của cơ sở nhanh chóng có mặt, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại Bệnh viện để ngăn chặn đám cháy; tuy nhiên do có nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy vẫn tiếp tục phát triển, khói lửa bao trùm toàn bộ khu vực nhà D, xâm nhập vào buồng thang bộ và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà C của bệnh viện gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại toà nhà. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 600 người đang có mặt tại tòa nhà gồm có 100 cán bộ, nhân viên, 500 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng PCCC và CHCN cơ sở đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bệnh nhân và những người có mặt tại tòa nhà cũng như các khu vực lân cận thoát nạn, di chuyển đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, do tác động của nhiệt độ cao, đám cháy nhanh chóng lan rộng, khói và khí độc bao trùm các khu vực, che khuất tầm nhìn, khiến 42 người bị thương và mắc kẹt bên trong công trình. Lực lượng cơ sở đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đưa được 12 người ra ngoài an toàn. Số người còn lại mắc kẹt tại khu vực mái tòa nhà D và ban công tòa nhà C.

Lực lượng PCCC và CHCN cơ sở đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bệnh nhân và những người có mặt tại tòa nhà cũng như các khu vực lân cận thoát nạn, di chuyển đến nơi an toàn.

Do phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ tại chỗ còn hạn chế, lực lượng cơ sở chưa thể tiếp cận để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trước tình hình đó, lực lượng cơ sở đã sử dụng hệ thống loa phát thanh, hướng dẫn những người bị nạn di chuyển đến các vị trí an toàn, chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN cùng các lực lượng chức năng đến phối hợp triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng PCCC và CHCN của cơ sở nhanh chóng có mặt, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại Bệnh viện để ngăn chặn đám cháy.

Cùng thời điểm, tại hiện trường vụ cháy, tình hình diễn biến hết sức phức tạp, hỗn loạn. Trong quá trình di chuyển thoát nạn, một xe ô tô của người nhà bệnh nhân đã va chạm mạnh với đường cầu dành cho xe cứu thương, khiến 2 người trên xe bị mắc kẹt, cần được lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Để xử lý tình huống giả định nêu trên, phương án diễn tập tổ chức thành 5 giai đoạn, với các tình huống và nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tính liên hoàn, đồng bộ giữa các lực lượng tham gia. Toàn bộ quá trình diễn tập được tái hiện trong khoảng thời gian 30 phút.