Khách hàng bất ngờ sau khi trải nghiệm thực tế xe máy điện VinFast

Cùng với mức giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng tiết kiệm và chính sách hậu mãi dài hạn, những lợi thế này tạo thêm động lực để người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Trải nghiệm tay ga mượt, cốp rộng

Sau nhiều năm sử dụng xe máy xăng để đi làm và di chuyển hàng ngày, anh Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, Hà Nội) quyết định chuyển sang xe điện. Anh chọn lái thử VinFast Evo Grand Lite để tìm hiểu cảm giác vận hành và các tiện ích trước khi mua.

Ngay khi cầm lái, điều khiến anh ấn tượng là tay ga phản hồi mượt và xe di chuyển nhẹ nhàng. Không có tiếng nổ động cơ xăng, cảm giác vận hành cũng ít rung hơn so với chiếc xe anh đang sử dụng.

Với người thường xuyên đi trong phố đông như anh Đức, khả năng kiểm soát tốc độ là điểm đáng quan tâm. Ở những đoạn phải liên tục dừng rồi nhích theo dòng phương tiện, anh cảm nhận rõ lợi thế của chiếc xe dễ điều khiển như Evo Grand Lite.

VinFast Evo Grand Lite phù hợp di chuyển hàng ngày.

Không gian chứa đồ cũng khiến Evo Grand Lite trở thành lựa chọn hấp dẫn. Mẫu xe có cốp 35 lít khi sử dụng pin chính đặt dưới sàn để chân, tạo chỗ cất áo mưa, túi xách và nhiều vật dụng cá nhân.

Nếu thường xuyên di chuyển, chủ xe có thể bổ sung pin phụ, nâng tổng quãng đường di chuyển lên tới 198 km. “Mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 20-30 km. Nếu sử dụng 2 pin, tôi tính khoảng 5-6 ngày mới cần sạc lại”, anh Đức nói.

Ngoài Evo Grand Lite, người mua có thể tìm hiểu các mẫu xe hỗ trợ đổi pin như Evo, Kyo, Kinet... để đáp ứng những ngày di chuyển nhiều. Cùng với đó, sự đa dạng về kiểu dáng và trang bị giúp khách hàng chọn được chiếc xe vừa đáp ứng công việc, vừa hợp sở thích.

Giá mua vừa tầm và chi phí sử dụng tiết kiệm

Bên cạnh cảm giác lái dễ chịu, giá mua vừa tầm và chi phí sử dụng tiết kiệm cũng khiến anh Đức thêm yên tâm khi chọn xe máy điện VinFast.

Đơn cử, Evo Grand Lite có giá niêm yết 16,5 triệu đồng, mang tới lựa chọn vừa tầm cho người đang tìm phương tiện đi lại hàng ngày. Ngoài ra, người dùng còn nhiều lựa chọn khác như Evo, Evo Lite, Evo Grand với mức giá khoảng 14,3-22,5 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với ưu đãi 1,5-6 triệu đồng giúp người mua bớt khoản tiền ban đầu và giữ thêm ngân sách cho sinh hoạt.

Evo Grand Lite có giá niêm yết 16,5 triệu đồng.

Sau khi nhận xe, chi phí năng lượng là khác biệt có thể theo dõi. Theo nhiều chủ xe, mỗi lần sạc điện tốn khoảng 10.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast còn được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Số lượt miễn phí này giúp nhiều chủ xe thoải mái di chuyển cả tháng với chi phí bằng 0.

“Gần nhà, gần chỗ làm hay trên đường đi gặp khách, tôi đều dễ tìm thấy tủ đổi pin. Ghé vào thao tác khoảng 1-2 phút là có pin để đi tiếp, không phải chờ sạc nên rất tiện”, anh Lê Hoàng Minh Châu, người sử dụng VinFast Evo tại TP.HCM, chia sẻ.

Anh Châu cũng đánh giá cao việc chăm xe. Không phải thay dầu động cơ, bugi hay lọc gió động cơ, anh bớt các khoản tiền vật tư và công thay thế định kỳ. Ngoài khoản chi tiết kiệm, chính sách bảo hành giúp anh yên tâm khi sử dụng thường xuyên. Xe máy điện VinFast dùng pin LFP được bảo hành xe 6 năm, pin lên tới 8 năm, không giới hạn số km.

Nhiều khách hàng quan tâm đến xe điện VinFast.

Vận hành êm ái, tiện ích thiết thực và chi phí sử dụng tiết kiệm giúp xe máy điện VinFast đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Cùng giá mua dễ tiếp cận và loạt chính sách hỗ trợ người dùng dài hạn, những lợi thế này tạo thêm cơ sở để người dùng tự tin chuyển đổi từ xe xăng.

Ngày 31/10-29/11, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.