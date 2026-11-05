Từ mâu thuẫn mua hàng online đến bài học pháp luật về ứng xử trên mạng

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Vừa qua, Chi đoàn VKSND khu vực 13, tỉnh An Giang phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 13 tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử an toàn, văn minh trên không gian mạng.

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong mua bán hàng hóa trực tuyến.

Theo kịch bản, L.T.T.L., 19 tuổi, mua một chiếc túi xách trị giá 150.000 đồng tại cửa hàng do N.T.M.T., 28 tuổi làm chủ. Cho rằng sản phẩm không đúng như quảng cáo và không được giải quyết yêu cầu đổi trả, L. đăng bài phản ánh lên mạng xã hội.

Bức xúc trước sự việc, T. sử dụng Facebook để phát trực tiếp, công khai thông tin cá nhân, dùng lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của L. và tạt nước đá vào mặt người này trước sự theo dõi của hàng nghìn người. Theo tình huống giả định, sự việc khiến L. bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, phải điều trị tâm lý và nghỉ học trong 2 tuần.

Thông qua việc tái hiện trình tự, thủ tục xét xử, phiên tòa giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Đặc biệt, các em được lưu ý về rủi ro khi tự ý công khai thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội để xúc phạm người khác hoặc lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi trái pháp luật.

Từ tình huống cụ thể, chương trình cũng chuyển tải thông điệp về việc kiểm soát cảm xúc, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và lựa chọn cách ứng xử phù hợp khi phát sinh tranh chấp, bất đồng.

Thay vì sử dụng mạng xã hội để công kích, xúc phạm hoặc gây sức ép, các bên cần lựa chọn những phương thức giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, qua đó hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phiên tòa giả định giúp những quy định pháp luật vốn có phần khô cứng được chuyển tải qua một tình huống gần gũi với đời sống của học sinh, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành không gian giao tiếp quen thuộc của giới trẻ.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tôn trọng người khác, xây dựng cách ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng và môi trường học đường.

Hoạt động cũng phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên VKSND và TAND khu vực 13 trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.