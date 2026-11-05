Nghĩa cử đẹp của người lính Hải quân

Trước đó, trên đường từ Dương Đông về An Thới, đặc khu Phú Quốc, Trung tá Hoàng Văn Giang phát hiện và nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra ví để tìm thông tin liên hệ với chủ sở hữu, đồng chí phát hiện bên trong có tiền mặt gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng 2 thẻ Visa và một số mảnh giấy ghi chữ nước ngoài. Tuy nhiên, chiếc ví không có giấy tờ tùy thân hoặc thông tin xác định người đánh rơi.

Trung tá Hoàng Văn Giang (áo trắng) làm việc với cán bộ Công an đặc khu Phú Quốc về việc bàn giao chiếc ví nhặt được.

Trung tá Hoàng Văn Giang bàn giao chiếc ví nhặt được cho đại diện Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Không tìm được chủ sở hữu, Trung tá Hoàng Văn Giang báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động liên hệ Công an đặc khu Phú Quốc, đề nghị hỗ trợ xác minh, sớm trao trả tài sản cho người bị mất.

Hành động trung thực, trách nhiệm của Trung tá Hoàng Văn Giang được thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân biểu dương; đồng thời chỉ đạo thông báo trong toàn Vùng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập, noi theo.