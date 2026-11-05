Bắc Ninh: Dập tắt đám cháy tại nhà xưởng trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn

Theo báo cáo của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 5/11, đơn vị nhận được tin báo cháy từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 10 giờ 28 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát, đám cháy xảy ra tại phòng sản xuất thuộc nhà xưởng Công ty TNHH Kovico Tech Vina, với diện tích khoảng 100 m2.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng triển khai công tác trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời tổ chức 2 mũi tấn công, sử dụng 2 lăng B để dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Với sự triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án chữa cháy, đến khoảng 11 giờ 08 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sản xuất, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phương án xử lý sự cố phù hợp, nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.