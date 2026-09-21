Diễn viên Vân Trang trở lại

Phi Vụ Bông Tuyết Vàng do Dương Khắc Linh đạo diễn, Phạm Hồ Sơn đảm nhận vai trò biên kịch, Trần Trung Tiến là nhà sản xuất điều hành và Peter Phạm phụ trách đạo diễn hành động. Sự kết hợp giữa yếu tố hành động, hài hước cùng bối cảnh Giáng sinh tạo nên màu sắc riêng cho dự án. Với Vân Trang, đây cũng là một trong những dự án đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh sau thời gian dành nhiều sự ưu tiên cho gia đình.

Sinh năm 1990, Vân Trang bước vào nghề từ khá sớm và từng tạo dấu ấn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật, từ những vai diễn trẻ trung, hài hước đến các hình tượng có tâm lý phức tạp. Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên từng góp mặt trong Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chàng vợ của em, Hồn papa da con gái, Táo quậy, Ngôi nhà bươm bướm và Chuyện ma gần nhà.

Vân Trang tái xuất với một dự án điện ảnh mang màu sắc Giáng sinh. Ảnh: FBNV

Trong đó, vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vân Trang. Nhân vật trải qua nhiều biến chuyển tâm lý, giúp nữ diễn viên có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất ở những trạng thái phức tạp. Với vai diễn này, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Trước đó, Vân Trang cũng gây chú ý với hình tượng Tuyên Từ Thái hậu trong Thiên mệnh anh hùng, cho thấy sự linh hoạt khi liên tục thay đổi màu sắc nhân vật.

Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn, Vân Trang còn sở hữu bảng thành tích đáng chú ý sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Năm 2010, cô nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất với Lối sống sai lầm. Đến năm 2013, vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Một năm sau, cô tiếp tục được vinh danh tại HTV Awards với hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất nhờ vai Lượm trong Sông dài. Những thành tích này cho thấy Vân Trang từng có giai đoạn hoạt động nổi bật ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Vân Trang sở hữu loạt vai diễn đa dạng qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Bên cạnh diễn xuất, Vân Trang từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác trong showbiz. Cô tham gia Cặp đôi hoàn hảo năm 2011 cùng ca sĩ Quốc Đại và giành vị trí Á quân. Nữ diễn viên cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn tại một số chương trình, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Về cuộc sống riêng, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Hữu Quân vào năm 2016. Sau khi lập gia đình, cô giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh để dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm. Vợ chồng nữ diễn viên hiện có 4 người con, trong đó con út chào đời năm 2024. Khoảng thời gian dành cho gia đình khiến Vân Trang không còn xuất hiện liên tục như giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng cô vẫn duy trì công việc nghệ thuật và lựa chọn những dự án phù hợp.

Trở lại điện ảnh với Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Vân Trang tiếp tục có cơ hội làm mới hình ảnh sau khoảng thời gian tập trung cho gia đình. Dự án cũng mang đến một màu sắc khác trong danh sách phim của nữ diễn viên khi kết hợp hành động, hài hước với không khí Giáng sinh. Ở tuổi 36, mỗi lần Vân Trang xuất hiện trên màn ảnh đều mở ra một chặng mới trong hành trình làm nghề, nơi nữ diễn viên tiếp tục tìm kiếm những vai diễn phù hợp với mình.