Vợ NSND Công Lý nhận xét về Phương Oanh

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh bản thân ngày nhỏ bên hai con cùng lời nhắn: “Tìm nét giống nhau đi”. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên chủ động đặt hai hình ảnh ở hai thế hệ cạnh nhau, qua đó cho thấy những nét tương đồng trong gia đình.

Bên cạnh hình ảnh đáng yêu, Phương Oanh còn hài hước tự nhận mình là minh chứng cho việc “dậy thì không thành công”. Nữ diễn viên cho biết thời nhỏ các đường nét trên gương mặt khá hài hòa, nhưng khi trưởng thành lại có sự thay đổi khiến các nét nở nang thế là thành bị thô. Từ câu chuyện của mình, Phương Oanh gửi gắm hy vọng con gái sẽ có diện mạo thay đổi theo hướng ngược lại với mẹ.

Phương Oanh chia sẻ hình ảnh bản thân ngày nhỏ bên hai con.

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho ba mẹ con. Trong số những bình luận nhận được sự chú ý, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý viết: “Ba bé đều iu nha”. Cách tương tác tự nhiên cho thấy sự gần gũi giữa Ngọc Hà và Phương Oanh, vốn đã được duy trì trong thời gian dài.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh và gia đình NSND Công Lý bắt nguồn từ màn ảnh. Cả hai từng hợp tác trong Hương vị tình thân, bộ phim giúp Phương Oanh tạo dấu ấn mạnh với vai Phương Nam. NSND Công Lý đảm nhận vai ông Tuấn, người cha có mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của nữ diễn viên. Những phân cảnh giữa hai nhân vật từng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sau dự án, mối quan hệ giữa Phương Oanh và gia đình NSND Công Lý vẫn được duy trì ngoài đời. Nữ diễn viên từng đến thăm đàn anh, trong khi Ngọc Hà cũng nhiều lần tương tác với Phương Oanh trên mạng xã hội. Những lời hỏi thăm, chúc mừng hay bình luận thân mật giữa hai người phần nào cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp được duy trì theo hướng gần gũi.

Phương Oanh và gia đình NSND Công Lý có mối quan hệ thân thiết.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng và hai con nhỏ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc đời thường, chuyện chăm con, nấu nướng và gia đình.

Trong năm 2026, Phương Oanh cũng có sự thay đổi về cách xuất hiện trước công chúng. Thay vì liên tục tham gia các dự án truyền hình như giai đoạn trước, cô tương đối kín tiếng về công việc diễn xuất. Khán giả vẫn thường xuyên nhắc tên Phương Oanh mỗi khi nữ diễn viên đăng ảnh mới, đồng thời để lại lời hỏi thăm và mong cô sớm trở lại màn ảnh.

Trước khoảng thời gian tạm nghỉ, Phương Oanh từng là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất từ khoảng năm 2012. Sau đó, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân.

Phương Oanh trong Quỳnh búp bê.

Trong đó, Quỳnh búp bê được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Phương Oanh. Vai Quỳnh giúp cô tiếp cận đông đảo khán giả và cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật có số phận phức tạp, nhiều biến động. Sau đó, Hương vị tình thân tiếp tục đưa tên tuổi Phương Oanh đến gần hơn với khán giả truyền hình qua hình tượng Phương Nam.

Sau khoảng bốn năm tạm rời phim trường, Phương Oanh trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của cô, đồng thời tiếp tục đưa nữ diễn viên trở lại với môi trường truyền hình sau thời gian dành nhiều thời gian cho gia đình.

Hiện tại, Phương Oanh vẫn dành nhiều thời gian cho hai con và duy trì công việc cá nhân. Sau màn tái xuất với Gió ngang khoảng trời xanh, những dự án tiếp theo của nữ diễn viên vẫn là điều được khán giả chờ đợi.