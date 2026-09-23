Hậu quả khó lường khi xem phim AI chứa yếu tố tình dục, giàu có hư ảo

Xem phim AI đến 2-3h sáng, nghe truyện audio suốt giờ làm việc, một số người đang khó dứt khỏi những nội dung liên tục đánh trúng ham muốn và trí tò mò.

23/09/2026

Không chỉ gây mất ngủ, phim AI và truyện audio với tình dục, giàu có và những màn "đổi đời" còn có thể khiến người trẻ hình thành kỳ vọng xa thực tế. Ảnh: Minh Châu.

Gần 2h sáng, Minh Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) vẫn chưa đi ngủ. Trên màn hình điện thoại, một bộ phim ngắn AI vừa hết tập. Cô biết câu chuyện vô lý, nhân vật được tạo ra theo những khuôn mẫu quen thuộc, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục tìm tập tiếp theo.

Xem phim AI lúc rảnh, nghe truyện audio lúc làm việc

Có những đêm, Minh Anh xem đến 2-3h sáng chỉ để biết đoạn kết. Ban ngày, phim AI len vào mọi khoảng trống như giờ nghỉ trưa, sau khi tan làm, thậm chí cả lúc đi tắm. Hết phần xem miễn phí, cô lại tìm sang YouTube, TikTok hoặc tải ứng dụng khác để xem tiếp.

Điều giữ Minh Anh trước màn hình không chỉ là những câu chuyện tình cảm. Cô đặc biệt thích mô-típ xuyên không, tiên hiệp, ông trùm mafia, quý tộc hoàng gia. Những nhân vật vốn không có gì trong tay bỗng bước vào thế giới xa hoa, được bao quanh bởi tiền bạc, quyền lực và những mối quan hệ tình cảm được đẩy lên cao trào. Nhiều bộ phim còn đan xen các hình ảnh nhạy cảm, yếu tố tình dục như một cách tạo thêm tò mò.

"Càng xem, tôi càng khó dừng. Một số ngày thức quá muộn, thiếu ngủ, tôi bị uể oải, mất tập trung, thậm chí không đủ tỉnh táo để làm việc vào hôm sau. Nhưng khi những video tương tự tiếp tục được thuật toán đề xuất, tôi lại dễ dàng bấm vào", Minh Anh chia sẻ.

Với Nguyễn Hiếu Thảo (21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) từng tải ứng dụng phim AI vì tò mò. Nhưng chỉ vài tập, cô nhận ra hàng loạt câu chuyện dường như được đúc từ cùng một khuôn: nhân vật na ná nhau, mô-típ lặp lại, những màn "đổi đời" và chuyện tình được kéo dài bằng các tình tiết quen thuộc.

Từ những chuyện tình “tổng tài”, cảnh nóng đến giấc mơ đổi đời, phim AI và truyện audio có thể khiến người xem khó dứt, mất ngủ và xao nhãng cuộc sống thật. Ảnh: Minh Châu.

Thảo cho rằng những cảnh nhạy cảm không phải lý do khiến cô bỏ xem. "Điều làm mình chán là nội dung quá xàm và vô lý", cô nói.

Ở công ty của Thảo, một đồng nghiệp lại mở truyện audio gần như suốt 8 tiếng làm việc. Anh không thực sự theo dõi câu chuyện mà để tiếng thoại đều đều chạy phía sau như một dạng "tiếng ồn trắng".

Song, có lúc đang xử lý nhiệm vụ, người này lại dừng tay để nghe xem nhân vật tiếp theo sẽ nói gì, câu chuyện sẽ chuyển hướng ra sao. Những lần ngắt quãng tưởng nhỏ này lặp lại nhiều lần trong ngày, khiến sự tập trung bị chia nhỏ và tiến độ công việc cũng bị ảnh hưởng.

Ba "mồi câu' khiến phim AI khó dứt

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội), cho rằng dưới góc độ sức khỏe tâm thần, đáng lưu ý là một số nội dung đang liên tục khai thác ba nhóm kích thích mạnh đối với tâm lý con người: tình dục, sự giàu có và giấc mơ đổi đời nhanh chóng.

Đây đều là những chủ đề dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt ở người trẻ - nhóm tuổi đang hình thành bản sắc cá nhân, quan niệm về tình yêu, thành công và giá trị của chính mình.

Bà cho rằng vấn đề nằm ở tần suất, mức độ chìm đắm và việc người xem có đủ khả năng phân biệt giữa một kịch bản được tối ưu để gây kích thích với quy luật của cuộc sống thực hay không.

Trong khi đó, một mối quan hệ ngoài đời thường bao gồm cả trách nhiệm, những bất đồng, khoảng thời gian nhàm chán và quá trình hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Nếu đã quen với những câu chuyện liên tục được đẩy lên cao trào, một mối quan hệ bình thường có thể nhanh chóng bị đánh giá là "không đủ cảm xúc", chỉ vì nó không giống những gì người trẻ thường xuyên được xem và nghe.

Cần "sức đề kháng" trước nội dung gây nghiện

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Ảnh: BSCC.

Với tiền bạc, cơ chế này cũng tương tự. Nếu thành công liên tục được gắn với biệt thự, xe sang, người yêu giàu có hay một bước ngoặt bất ngờ, người trẻ có thể đánh giá thấp những con đường phát triển chậm nhưng thực tế như học tập, tích lũy kỹ năng, lao động và quản lý tài chính.

"Khi khoảng cách giữa cuộc sống thật và cuộc sống tưởng tượng ngày càng lớn, cảm giác 'mình đang tụt lại phía sau' dễ xuất hiện. Từ đó có thể nảy sinh sự sốt ruột, tự ti, so sánh xã hội và trong một số trường hợp là xu hướng tìm kiếm những con đường làm giàu nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro", bác sĩ Thu phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý ảnh hưởng của truyền thông không giống nhau ở tất cả chúng ta. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào tuổi, tính cách, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe tâm thần sẵn có, thời lượng tiếp xúc với nội dung và khả năng tư duy phản biện của mỗi người.

Điều đáng lo nhất là khi thế giới nội dung bắt đầu lấn át thế giới thật: người trẻ dành nhiều giờ chìm trong những câu chuyện tưởng tượng, ngày càng bất mãn với cuộc sống của mình, mất động lực học tập, làm việc hoặc liên tục so sánh bản thân với những chuẩn mực không thực tế.

Theo tiến sĩ Trần Thị Hồng Thu, thay vì chỉ yêu cầu người trẻ hạn chế xem, điều quan trọng là giúp họ hình thành "sức đề kháng tâm lý" trước nội dung này. Trong thời đại AI, người trẻ càng cần có năng lực đọc nội dung bằng tư duy phản biện.

Họ có thể tự đặt ra những câu hỏi: Câu chuyện này đang bán cho mình giấc mơ gì? Nó đang kích thích nhu cầu nào? Điều gì trong đó chỉ nhằm mục đích giải trí và điều gì thực sự phản ánh cuộc sống?

Người trẻ cũng cần hiểu rằng tình yêu bền vững thường ít kịch tính hơn phim ảnh; nền tảng tài chính vững vàng thường được xây dựng chậm hơn những câu chuyện "đổi đời" chỉ sau một đêm. Giá trị của một con người cũng không được quyết định bởi họ giàu đến đâu, hấp dẫn đến mức nào hay được bao nhiêu người khao khát.